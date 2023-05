Ουκρανία: Δημοσιογράφος του AFP σκοτώθηκε κοντά στο Μπαχμούτ

Ο δημοσιογράφος του γαλλικού πρακτορείου Agence France Presse (AFP) στην Ουκρανία Αρμάν Σολντίν σκοτώθηκε από ρουκέτες κοντά στο Τσασίβ Γιαρ, στα ανατολικά της χώρας, ανέφερε το AFP επικαλούμενο συναδέλφους του που ήταν μάρτυρες του περιστατικού.

Η επίθεση σημειώθηκε στα περίχωρα της πόλης, κοντά στο Μπαχμούτ, το επίκεντρο των μαχών στην ανατολική Ουκρανία εδώ και αρκετούς μήνες, πρόσθεσε το Γαλλικό Πρακτορείο.

We are devastated to learn of the death of AFP video journalist Arman Soldin in eastern Ukraine today.



All of our thoughts go out to his family and loved ones. pic.twitter.com/T2y449o1Ry