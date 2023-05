Ερευνα για τον πληθωρισμό-ρεκόρ στα βρετανικά τρόφιμα

Βρετανοί βουλευτές ξεκίνησαν σήμερα έρευνα με στόχο να κατανοήσουν για ποιο λόγο τα νοικοκυριά είναι αντιμέτωπα με τον υψηλότερο πληθωρισμό τροφίμων από τη δεκαετία του 1970.

Η διακομματική επιτροπή Περιβάλλοντος, Τροφίμων και Αγροτικών Υποθέσεων (EFRA) της Βουλής των Κοινοτήτων επεσήμανε ότι θα εξετάσει πώς μοιράζονται τα κέρδη και οι κίνδυνοι «από τη φάρμα στο πιάτο». Επίσης θα εξετάσει κατά πόσο εξωτερικοί παράγοντες επηρεάζουν την εφοδιαστική αλυσίδα, όπως τα εισαγόμενα τρόφιμα και οι παγκόσμιες τιμές των αγαθών.

«Την ώρα που πολλοί άνθρωποι δυσκολεύονται να προσφέρουν στις οικογένειές τους ποιοτικά τρόφιμα σε λογικές τιμές, είναι δουλειά μας ως επιτροπής να κατανοήσουμε τι συμβαίνει», δήλωσε ο Ρόμπερτ Γκούντγουιλ, επικεφαλής της επιτροπής και βουλευτής του Συντηρητικού κόμματος.

«Γνωρίζουμε ότι οι καταναλωτές πληρώνουν υψηλότερες τιμές, αλλά το ερώτημα είναι: υπάρχουν μέρη της εφοδιαστικής αλυσίδας που ωφελούνται από αυτό ή κάποια από αυτά νιώθουν επίσης την πίεση;», πρόσθεσε.

Νωρίτερα τον Μάιο η κυβέρνηση της Γαλλίας δεσμεύθηκε να αναλάβει δράση εναντίον των καταστημάτων τροφίμων που δεν περνούν τις μειώσεις των τιμών χονδρικής στους καταναλωτές.

Στη Βρετανία οι Φιλελεύθεροι Δημοκράτες έχουν ζητήσει από την κυβέρνηση να ερευνήσει τα κέρδη των σούπερ μάρκετ.

Όμιλοι σούπερ μάρκετ, περιλαμβανομένου του Tesco, διαψεύδουν ότι ωφελούνται από τις υψηλές τιμές και ισχυρίζονται ότι τα έσοδά τους έχουν πληγεί και ότι λειτουργούν με περιθώριο κέρδους 4% ή και λιγότερο, ενώ μεγάλες εταιρείες, όπως η Unilever και Nestle, έχουν περιθώριο κέρδους 16-17%.

Επίσημα στοιχεία έδειξαν ότι οι τιμές των τροφίμων στη Βρετανία ήταν τον Μάρτιο κατά 19,1% υψηλότερες σε σχέση με έναν χρόνο νωρίτερα, η μεγαλύτερη αύξηση από τον Αύγουστο του 1977, ενώ τον Απρίλιο ο πληθωρισμός τροφίμων έφτασε το 17,3%.

Η Τράπεζα της Αγγλίας ανακοίνωσε χθες Πέμπτη ότι αναμένει ο γενικός πληθωρισμός – που παρέμενε πάνω από το 10% τον Μάρτιο—να μειωθεί πιο αργά από όσο ήλπιζε, κυρίως λόγω των απρόσμενα μεγάλων και επίμονων αυξήσεων στις τιμές των τροφίμων.

Καταστήματα λιανικής πώλησης τροφίμων επεσήμαναν ότι αναμένουν οι τιμές να αυξηθούν γενικά το 2023, αλλά το ποσοστό του πληθωρισμού θα μειωθεί μέσα στο έτος.

Οι τιμές σε κάποια από τα προϊόντα στα οποία καταγράφηκε η μεγαλύτερη αύξηση -- όπως το γάλα, το βούτυρο και το ψωμί—έχουν ήδη αρχίσει να μειώνονται.

Η επιτροπή EFRA δεν μπορεί να αλλάξει τη νομοθεσία, αλλά μπορεί να εκδώσει έκθεση με συστάσεις.

