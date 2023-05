Εκλεισαν οι κάλπες στην Τουρκία, τα πρώτα επεισόδια

Εκλεισαν στην Τουρκία τα 200.000 εκλογικά τμήματα στις 17.00 τοπική και ώρα Ελλάδος σε μία ψηφοφορία που δεν σημαδεύτηκε από κάποιο αξιοσημείωτο συμβάν. Οι τούρκοι ψηφοφόροι κλήθηκαν να εκλέξουν τον 13ο πρόεδρο της Τουρκικής Δημοκρατίας και να ανανεώσουν την σύνθεση του κοινοβουλίου. Τα πρώτα αξιόπιστα αποτελέσματα θα γίνουν γνωστά νωρίς το βράδυ

Από τις 9 το βράδυ θα ξεκινήσει η ροή των επίσημων αποτελεσμάτων που θα αναδείξει την έκβαση μιας από τις κρισιμότερες εκλογικές αναμετρήσεις των εκατό ετών της ιστορίας της σύγχρονης Τουρκίας, που δεν αποκλείεται να σημάνει τέλος εποχής: της απόλυτης κυριαρχίας του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έπειτα από 20 χρόνια στην εξουσία, που σημαδεύτηκε τα τελευταία από την ολοένα μεγαλύτερη αυταρχική παρέκκλιση, κατά τους αντιπάλους του.

Τεταμένο ήταν το κλίμα λίγο προτού κλείσουν οι κάλπες και τα πρώτα επεισόδια ανάβουν φωτιές, με ξύλο και μπουνιά από περιφερειάρχη του ΑΚP, που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, καταγράφοντας την ακραία πόλωση.



Ενας άνδρας θέλησε να δώσει τη δική του ψήφο… διαμαρτυρίας για όλες τις γυναίκες, ψηφίζοντας Ερντογάν, στην περιοχή Σανλιούρφα στην Νοτιαοανατολική Τουρκία. Σε βίντεο που ανέβηκε στο twitter να βάζει την ειδική σφραγίδα μόνο στον Ερντογάν και να σφραγίζει δεκάδες ψηφοδέλτια. Οταν μέλη της εφορευτικής επιτροπής αντελήφθησαν τι συνέβη προσπάθησαν να τον απομακρύνουν, ενώ ο ίδιος δεν δίστασε να τους επιτεθεί, χτυπώντας τους. Ο άνδρας συνελήφθη και η εκλογική διαδικασία συνεχίζεται κανονικά.

Ξυλοδαρμοί αναφέρονται και στην πόλη Νίσιβις στην επαρχία Σιρνάκ, όταν μέλη κόμματος προσπάθησαν να ανοίξουν την κάλπη. Ειδικότερα, ο Λατόφ Οζέλ περιφερειάρχης και μέλος AKP εμφανίστηκε στο εκλογικό κέντρο με τους μπράβους του και άρχισε να παρενοχλεί την εφορευτική επιτροπή, εμποδίζοντας το απόρρητο της διαδικασίας. Σχετικό βίντεο διέρρευσε στα social media.

Στο βίντεο μάλιστα διακρίνεται ένας άνδρας να κρατά σφιχτά την κάλπη με τα δυο του χέρια, όταν ο Οζέλ τον πλησιάζει και του δίνει μια μπουνιά.

Το πρωί ψήφισε ο ο απερχόμενος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν για την Τουρκία. Ευχήθηκε «ενα επικερδές μέλλον» για την χώρα και την δημοκρατία της και μοίρασε λεφτά σε παιδάκια.

Ο κύριος αντίπαλος του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου ψηφίζοντας δεσμεύτηκε να αποκαταστήσει τη δημοκρατία. «Μάς έλειψε σε όλους» είπε.

Ο Ερντογάν πάντως αναχώρησε με ελικόπτερο για την Άγκυρα στελνοντας μήνυμα πως όλα πάνε κατ΄ευχήν καθώς σε παλαιότερες δηλώσεις του είχε πει πως σε περίπτωση νίκης θα εκφωνούσε τον νικητήριο λόγο από το προεδρικό μέγαρο που είναι στην Άγκυρα.

#Turkish President #Erdogan arrived at the polling station, where he distributes money to children!#NoNATOnoWar pic.twitter.com/WQj8vEVZtn