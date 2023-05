Η CIA ζητά με βίντεο να στρατολογήσει Ρώσους κατασκόπους

Η αμερικανική CIA παρακίνησε τους Ρώσους να της παράσχουν πληροφορίες για τη χώρα τους, με βίντεο που ανήρτησε στην εφαρμογή Telegram και το οποίο απευθύνεται στους δυσαρεστημένους από την πολιτική του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν.

Το σύντομο βίντεο της Κεντρικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, της κύριας υπηρεσίας εξωτερικών πληροφοριών των Ηνωμένων Πολιτειών, παρουσιάζει ένα Ρώσο δημόσιο υπάλληλο και τη γυναίκα του μέσα στο σπίτι τους με ένα παιδί, οι οποίοι περνούν προφανώς δύσκολα και αναρωτιούνται αν η ζωή τους ανταποκρίνεται στα όνειρά τους.

Εκείνη λέει πως οι Ρώσοι μπορούν να ενεργήσουν για να βελτιώσουν τα πράγματα -παρέχοντας πληροφορίες στη CIA- και να παραμείνουν παράλληλα, κατ' εκείνη, πατριώτες. Δείχνει επίσης πώς να το κάνουν, χρησιμοποιώντας τη μηχανή πλοήγησης Tor για να αποκτήσουν πρόσβαση στο «dark web», το «σκοτεινό διαδίκτυο», και τα εργαλεία κρυπτογράφησης των επικοινωνιών.

«Η CIA θέλει να μάθει την αλήθεια για τη Ρωσία και αναζητούμε πρόσωπα αξιόπιστα που να μπορούν να μας πουν αυτή την αλήθεια», γράφει η υπηρεσία στο βίντεό της. «Οι πληροφορίες σας μπορεί να είναι πιο πολύτιμες απ' ό,τι πιστεύετε».

Η CIA διευκρινίζει πως ελπίζει να έρθει σε επαφή με πρόσωπα που εργάζονται στους τομείς των πληροφοριών, της διπλωματίας, της επιστήμης και τεχνολογίας και άλλους και πως ενδιαφέρεται για κάθε είδους πληροφορίες, περιλαμβανομένων πολιτικών και οικονομικών.

Η αμερικανική υπηρεσία έχει ήδη χρησιμοποιήσει άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όμως επικεντρώνεται πλέον στο κρυπτογραφημένο δίκτυο Telegram επειδή είναι το κύριο μέσο ενημέρωσης των Ρώσων για όλα τα θέματα, από την πολιτική μέχρι τον πόλεμο στην Ουκρανία, εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας υπεύθυνος της CIA.

Η υπηρεσία ελπίζει πως, δείχνοντας απλά μέσα για να διαρρέουν πληροφορίες στο «dark web», η CIA θα πείσει τους διστακτικούς να κάνουν το βήμα.

«Στόχος μας είναι να τους παράσχουμε μέσα ασφαλή που να καθιστούν δυνατό να έρθουν σε επαφή μαζί μας», δήλωσε ο υπεύθυνος, ο οποίος ζήτησε να μην κατονομασθεί.

Οι ΗΠΑ δεν επιδιώκουν να προκαλέσουν εξέγερση ή αλλαγή καθεστώτος στη Μόσχα, όμως ελπίζουν ότι ορισμένοι Ρώσοι θα δουν ένα τρόπο για να βοηθήσουν τη χώρα τους να προχωρήσει παρέχοντας πληροφορίες στη CIA, υπογράμμισε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, παρόμοιες εκστρατείες που πραγματοποιήθηκαν και σε άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα περισσότερα από τα οποία είναι πλέον μπλοκαρισμένα στη Ρωσία, είχαν αποτελέσματα.

«Επικοινωνήστε μαζί μας», επέμεινε η CIA. «Ίσως οι άνθρωποι γύρω σας να μην θέλουν την αλήθεια. Εμείς τη θέλουμε».

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

