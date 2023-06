Χειρότερος και από το... Νέο Δελχί ο αέρας στη Νέα Υόρκη!

Ο πυκνός καπνός από τις δασικές πυρκαγιές του Καναδά κάλυψε τις ΗΠΑ διαταράσσοντας τα πάντα, από τα αεροπορικά ταξίδια έως τις παραστάσεις του Μπρόντγουεϊ.

Οι αρχές εξέδωσαν προειδοποιήσεις για την υγεία σε εκατομμύρια ανθρώπους στις ανατολικές ΗΠΑ και στον Καναδά καθώς το σύννεφο που τροφοδοτείται από εκατοντάδες δασικές πυρκαγιές στα βόρεια κινείται προς το νότο, περνώντας πάνω από πυκνοκατοικημένες περιοχές από την Οτάβα έως την Ουάσιγκτον.

Στην πόλη της Νέας Υόρκης, η ποιότητα του αέρα κατατάχθηκε ως η χειρότερη από οποιαδήποτε άλλη μεγάλη αστική περιοχή στον κόσμο την Τετάρτη, ξεπερνώντας το Νέο Δελχί, σύμφωνα με τον δείκτη IQAir World Air Quality.

Σχολεία στη Νέα Υόρκη και την Ουάσιγκτον ακύρωσαν τις υπαίθριες δραστηριότητες, ενώ οι αρχές εξέδωσαν προειδοποιήσεις για τις πτήσεις. Στο Μπρόντγουεϊ, η ηθοποιός Τζόντι Κόμερ έφυγε από τη σκηνή παραπονούμενη ότι δεν μπορούσε να αναπνεύσει και το μιούζικαλ Hamilton ακυρώθηκε. Η Major League Baseball ανέβαλε τους αγώνες που επρόκειτο να διεξαχθούν στη Νέα Υόρκη και τη Φιλαδέλφεια.

Ο Καναδάς μάχεται με πυρκαγιές στις περισσότερες από τις 10 επαρχίες και τα εδάφη του εδώ και ένα μήνα.

Οι πυρκαγιές βόρεια του Ισημερινού γίνονται γενικά πιο συχνές και έντονες καθώς ο πλανήτης θερμαίνεται και τα καλοκαίρια γίνονται πιο ζεστά. Ο Μάιος του 2023 κατατάχθηκε παγκοσμίως ως ο δεύτερος θερμότερος Μάιος στην ιστορία, σύμφωνα με την υπηρεσία παρατήρησης της ΕΕ Copernicus.

🚨#WATCH: Apocalyptic before and after scenes from the wildfire smoke consuming the New York City skylines ⁰⁰📌#Manhattan | #NewYork



Watch breathtaking yet unsettling sight of apocalyptic scenes as the smoke from the Canadian wildfires engulfs the magnificent New York City… pic.twitter.com/e9ppS7ga44