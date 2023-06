Leopard και Bradley ρίχτηκαν στη μάχη στην Ουκρανία

Τα τανκς και τεθωρακισμένα που έστειλαν χώρες του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία έχουν κάνει την εμφάνισή τους καθώς εξελίσσεται η πολυαναμενόμενη αντεπίθεση του Κιέβου.

Γερμανικής κατασκευής τανκς Leopard και τεθωρακισμένα Bradley εμφανίστηκαν σε φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν από Ρώσους στρατιωτικούς μπλόγκερ, οι οποίες φαίνονται αυθεντικές, σύμφωνα με την Osint Defender, μια διαδικτυακή ομάδα πληροφοριών ανοιχτού κώδικα.

Τα στιγμιότυπα λήφθηκαν από βίντεο του ρωσικού υπουργείου Άμυνας, που έδειχνε μια στήλη οχημάτων να κινείται και τουλάχιστον ένα να καταστρέφεται. Η Oryx, μια άλλη διαδικτυακή ομάδα που καταγράφει συντηρητικά τις απώλειες εξοπλισμού και στις δύο πλευρές, πρόσθεσε ένα άρμα Leopard 2A4 στη λίστα της.

The RU MOD released footage of the engagement outside of Mala Tokmachka, Zaporzhia Oblast, with artillery fire disabling/destroying one Ukrainian Leopard 2A4. https://t.co/hb1llDgtjC pic.twitter.com/DdamVffvQC

«Η ουκρανική αντεπίθεση έχει αρχίσει», δήλωσε ο Μπεν Μπάρι, ανώτερος συνεργάτης στο Διεθνές Ινστιτούτο Στρατηγικών Μελετών που εδρεύει στο Λονδίνο, μέσω email, σημειώνει το Bloomberg. «Από τις 4 Ιουνίου οι ουκρανικές δυνάμεις επιτίθενται κατά μήκος της πρώτης γραμμής. Αυτό έχει ως στόχο να καθηλώσει τις ρωσικές δυνάμεις στη θέση τους και να ερευνήσει πιθανές αδυναμίες».

Η Ουκρανία έχει στόχο την εκδίωξη των ρωσικών δυνάμεων από μεγαλύτερο μέρος του εδάφους της και να κερδίσει περισσότερη στήριξη από τους συμμάχους της. Οι κυβερνήσεις των ΗΠΑ και της Ευρώπης έχουν παράσχει δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια σε όπλα και εκπαίδευση στα ουκρανικά στρατεύματα καθώς ετοιμάζονται να αντιμετωπίσουν τον ρωσικό στρατό που έχει περάσει μήνες χτίζοντας αμυντικές θέσεις.

Παραμένει ασαφές εάν οι ουκρανικές επιχειρήσεις αποτελούν την κύρια επιθετική ενέργεια ή είναι μέρος των προσπαθειών για αποκάλυψη αδύναμων σημείων στη ρωσική άμυνα, σύμφωνα με Ευρωπαίο αξιωματούχο.

Οι ουκρανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν κάποιες προόδους στο νότο αυτή την εβδομάδα, αλλά οι απώλειες εξοπλισμού ήταν επίσης σημαντικές, είπε ο αξιωματούχος, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας λόγω της ευαισθησίας του θέματος. Το Κίεβο αναμένεται ευρέως να επιδιώξει να χωρίσει τη ζώνη που αυτή τη στιγμή κατέχεται από τη Ρωσία στα δύο, κόβοντας ζωτικής σημασίας γραμμές ανεφοδιασμού και επικοινωνίας για τα στρατεύματα της Μόσχας στην Κριμαία.

«Η αντεπίθεση δεν θα εκτυλιχθεί πιθανότατα ως μια ενιαία μεγάλη επιχείρηση», δήλωσε την Πέμπτη το Ινστιτούτο για τη Μελέτη του Πολέμου. «Πιθανότατα θα αποτελείται από πολλές επιχειρήσεις σε πολλές τοποθεσίες διαφορετικού μεγέθους και έντασης για πολλές εβδομάδες». Το Think Tank, που εδρεύει στην Ουάσιγκτον, υποστήριξε ότι η Ουκρανία ενδέχεται να έχει στην αρχική φάση τις μεγαλύτερες απώλειες.

Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου της Ρωσίας Β. Γερασίμοφ ανέφερε στον πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν την Πέμπτη ότι μια ουκρανική δύναμη μεγέθους ταξιαρχίας είχε επιτεθεί κατά τη διάρκεια της νύχτας αλλά δεν κατάφερε να διασπάσει τη ρωσική άμυνα. Δεν ήταν δυνατή η ανεξάρτητη επαλήθευση αυτών των γεγονότων, σημειώνει το Bloomberg.

Νωρίτερα την εβδομάδα, το υπουργείο δημοσίευσε ένα βίντεο που είπε ότι δείχνει ρωσικά ελικόπτερα να καταστρέφουν ένα άρμα Leopard, αλλά ανεξάρτητοι αναλυτές ανέφεραν αργότερα ότι το βίντεο έδειχνε ότι είχαν χτυπήσει τρακτέρ και άλλο αγροτικό εξοπλισμό.

NEWS UPDATE UKRAINIAN LOSSES EVENING JUNE 6

The alleged destruction of up to eight ukrainian Leopard 2s seems to be combine harvesters mistaken for tanks. It's true that they don't look like russian tanks, but not as Leopards either. When I saw one I thought about some South… pic.twitter.com/mxdBFU9ZpA