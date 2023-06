Ρωσικό βίντεο με γερμανικά και αμερικανικά άρματα που κατέλαβε σε Ουκρανία

Tο υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας δημοσίευσε σήμερα Τρίτη βίντεο με άρματα μάχης Leopard γερμανικής κατασκευής και θωρακισμένα οχήματα Bradley αμερικανικής κατασκευής, όπως είπε, που καταλήφθηκαν από τις ρωσικές δυνάμεις σε μάχη με τους Ουκρανούς.

Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει αμέσως την τοποθεσία και το χρόνο του βίντεο.

Russian servicemen are inspecting the tanks and IFVs seized in the battle. All captured vehicles are Western-made: German Leopard tanks and US-made Bradley IFVs.