ΗΠΑ: Στο 4% υποχώρησε ο πληθωρισμός τον Μάιο

Mεγάλη πτώση σημείωσε ο ετήσιος πληθωρισμός τον Μάιο, οριακά περισσότερο από τις προβλέψεις των αναλυτών, δίνοντας μεγαλύτερο περιθώριο στη Fed να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια στη διήμερη συνεδρίαση που ξεκινά σήμερα.

Ειδικότερα, ο δείκτης τιμών καταναλωτή ενισχύθηκε κατά 4% σε ετήσια βάση τον Μάιο. To επίπεδο αυτό είναι το χαμηλότερο από τον Μάρτιο του 2021.

Αυτός ήταν ο ενδέκατος διαδοχικός μήνας στον οποίο καταγράφεται πτώση του δείκτη τιμών καταναλωτή.

Οι αναλυτές προέβλεπαν άνοδο 4,1%. Τον Απρίλιο ο δείκτης είχε καταγράψει ετήσια άνοδο 4,9%.

Σε μηνιαία βάση, ο δείκτης κινήθηκε 0,1% υψηλότερα, έναντι ανόδου 0,4% τον Απρίλιο.



Ο δομικός δείκτης, ο οποίος δεν λαμβάνει υπόψη τις ευμετάβλητες κατηγορίες των τροφίμων και της ενέργειας, ενισχύθηκε κατά 5,3% σε ετήσια βάση τον Μάιο έναντι ανόδου 5,6% τον Απρίλιο.



Σε μηνιαία βάση, ο δομικός δείκτης κατέγραψε άνοδο 0,4%, όση και τον Απρίλιο.

H αγορά προθεσμιακών συμβολαίων δίνει πιθανότητα 100% να παγώσει η Fed τις αυξήσεις επιτοκίων την Τετάρτη.

🇺🇸Dis-#inflation in May#CPI +0.1%

🟡Core CPI +0.4%

🍲Food 0.2%

⛽️Energy -3.6% with gas -5.6%



❌Core goods 0.6%

🚘Used +4.4% (⚠️culprit)

🚗New -0.1%

👕Apparel +0.3%



✅Services ex energy +0.4%

🏘️Shelter +0.6%

🏡Rent +0.5%

🏠 OER +0.5%

🏨Hotel +2.1%

🏥Med -0.1%

🛫Air -3% pic.twitter.com/WXydsqAEbA