Νέα γκάφα Μπάιντεν με το «God save the Queen»

Ποικίλα σχόλια προκάλεσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η φράση «Ο Θεός να σώζει τη βασίλισσα» (God save the Queen) που χρησιμοποίησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, ολοκληρώνοντας χθες Παρασκευή ομιλία του για τον περιορισμό της οπλοκατοχής στο Κοντέκτικατ.

Απευθυνόμενος στο πλήθος που είχε συγκεντρωθεί στο Γουέστ Χάρτφορντ για να παρακολουθήσει την ομιλία του, εξήγησε ότι δεν μπορούσε να καθυστερήσει για να χαιρετήσει τους συμμετέχοντες, συμπληρώνοντας ότι θα πόζαρε για μερικές αναμνηστικές φωτογραφίες. «Εντάξει; Ο Θεός να σώζει τη βασίλισσα, φίλε», είπε ο 80χρονος Μπάιντεν προτού στρέψει το βλέμμα του προς την έξοδο.

Εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου υποστήριξε ότι ο πρόεδρος «απευθύνθηκε σε κάποιον από το πλήθος», χωρίς να δώσει άλλες διευκρινίσεις. Ακόμη όμως κι αν ο Μπάιντεν απευθυνόταν όντως σε κάποιον Βρετανό, θα ισοδυναμούσε με γκάφα το να χρησιμοποιήσει τη φράση «God save the Queen», δεδομένου ότι στον βρετανικό θρόνο βρίσκεται πλέον ο βασιλιάς Κάρολος Γ’ και όχι η βασίλισσα Ελισάβετ Β’ – στην κηδεία της οποίας είχε παραστεί ο αμερικανός πρόεδρος.

Όπως ήταν αναμενόμενο, το στιγμιότυπο από την ομιλία του προέδρου Μπάιντεν έγινε viral σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σχολιάστηκε ποικιλοτρόπως από υποστηρικτές των Ρεπουμπλικάνων. «Ο Τζο Μπάιντεν τα έχει χάσει», σχολίασε ο Λίο Τέρελ στο Fox News.

Δεν είναι λίγοι οι Αμερικανοί που θεωρούν πως, λόγω της προχωρημένης ηλικίας του, ο Μπάιντεν δεν θα έπρεπε να διεκδικήσει μια δεύτερη προεδρική θητεία, αφού – σε περίπτωση που επανεκλεγεί – θα είναι 86 ετών στο τέλος αυτής.

Biden wraps up his remarks in Connecticut: "Alright, God save the queen, man" pic.twitter.com/NJShsIA1eg