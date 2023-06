Καμπανάκι Ζελένσκι για ρωσική τρομοκρατική επίθεση στο σταθμό της Ζαπορίζια

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγόρησε την Ρωσία ότι προετοιμάζει «τρομοκρατική επίθεση» που θα περιλαμβάνει διαρροή ραδιενέργειας από τον ρωσικά κατεχόμενο πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια στην νότια Ουκρανία.

«Οι υπηρεσίες μας έλαβαν πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες η Ρωσία εξετάζει το σενάριο τρομοκρατικής επίθεσης στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, μία επίθεση με εκπομπή ραδιενέργειας. Τα έχουν όλα ετοιμάσει με αυτόν τον στόχο», δήλωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας στο Telegram.

We have just had a report from our intelligence and the Security Service of 🇺🇦.

Intelligence has received information that Russia is considering a scenario of a terrorist attack on the Zaporizhzhia nuclear power plant. A terrorist attack with radiation leakage. They have prepared… pic.twitter.com/WK6qM090Ru