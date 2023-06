Απάντηση Wagner στον Πούτιν: Η Ρωσία θα έχει σύντομα νέο πρόεδρο

Ο επικεφαλής της μισθοφορικής οργάνωσης Wagner Γεβγκένι Πριγκόζιν δήλωσε σήμερα ότι αυτός και οι άνδρες του δεν θα παραδοθούν παρά τις εντολές του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν.

Σε ανάρτησή της στο Telegram η ομάδα Wagner τονίζει: «Ο Πούτιν έκανε την λάθος επιλογή. Τόσο το χειρότερο για αυτόν. Σύντομα θα έχουμε νέο πρόεδρο».



Wagner PMC Telegram channel:



"Putin made the wrong choice. All the worse for him. Soon we will have a new president" pic.twitter.com/o8I7gKCcnl