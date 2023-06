Με κομμένη την ανάσα παρακολουθεί η διεθνής κοινότητα την ανταρσία Wagner

Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ, βρίσκεται σε επαφή με τους Ευρωπαίους ηγέτες και τους εταίρους της G7 μετά τις τελευταίες εξελίξεις στη Ρωσία.

Ειδικότερα, ο κ. Μισέλ ανέφερε με ανάρτησή του στο Twitter:

«Παρακολουθώντας στενά την κατάσταση στη Ρωσία καθώς εξελίσσεται. Είμαστε σε επαφή με τους Ευρωπαίους ηγέτες και τους εταίρους της G7. Αυτό είναι ξεκάθαρα ένα εσωτερικό ρωσικό ζήτημα. Η υποστήριξή μας για την Ουκρανία και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι είναι ακλόνητη».

Closely monitoring the situation in Russia as it unfolds.



In touch with European leaders and @G7 partners.



This is clearly an internal Russian issue.



Our support for Ukraine and @ZelenskyyUa is unwavering.