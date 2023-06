Ζελένσκι: Τα αφεντικά στη Μόσχα δεν ελέγχουν τίποτα, πλήρες χάος

Σήμερα, ο κόσμος είδε ότι τα αφεντικά της Ρωσίας δεν ελέγχουν τίποτα. Τίποτα απολύτως. Πλήρες χάος. Παντελής απουσία οποιασδήποτε προβλεψιμότητας, έσπευσε να σχολιάσει ο Β. Ζελένσκι στον απόηχο της είδησης ότι η Wagner σταματά την προέλασή της.

«Πρώτον, ο κόσμος δεν πρέπει να φοβάται. Ξέρουμε τι μας προστατεύει. Η ενότητά μας.

Η Ουκρανία σίγουρα θα είναι σε θέση να προστατεύσει την Ευρώπη από τυχόν ρωσικές δυνάμεις και δεν έχει σημασία ποιος τις διοικεί. Θα προστατεύσουμε. Η ασφάλεια της ανατολικής πλευράς της Ευρώπης εξαρτάται μόνο από την άμυνά μας.

Ουκρανοί στρατιώτες, ουκρανικά όπλα, ουκρανικά τανκς, ουκρανικοί πύραυλοι είναι όλα αυτά που προστατεύουν την Ευρώπη από τέτοιες πορείες όπως βλέπουμε σήμερα στο ρωσικό έδαφος. Και όταν ζητάμε να μας δώσουν τα μαχητικά F-16 ή το ATACMS, ενισχύουμε την κοινή μας άμυνα. Πραγματική άμυνα.

Δεύτερον, όλα πρέπει να είναι αληθινά. Είναι καιρός όλοι στον κόσμο να πουν ειλικρινά ότι όλες οι εγκληματικές ενέργειες της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας ήταν και είναι απρόκλητες. Και όλοι πρέπει να επικεντρωθούμε αποκλειστικά στις κοινές μας προτεραιότητες ασφάλειας. Το ΝΑΤΟ δεν είναι απλώς μια λέξη ή ένα σύνολο επίσημων υποσχέσεων. Αυτές είναι αξιόπιστες εγγυήσεις για όλους ότι η ειρήνη δεν θα καταστραφεί. Χωρίς την Ουκρανία, τέτοιες εγγυήσεις είναι άχρηστες. Ήδη τον Ιούλιο στη σύνοδο κορυφής στο Βίλνιους, είναι μια ιστορική ευκαιρία για πραγματικές αποφάσεις χωρίς να κοιτάξουμε πίσω στη Ρωσία. Οποιοδήποτε έθνος συνορεύει με τη Ρωσία το υποστηρίζει αυτό.

Τι θα κάνουμε εμείς οι Ουκρανοί;

Θα υπερασπιστούμε τη χώρα μας. Θα υπερασπιστούμε την ελευθερία μας. Δεν θα σιωπήσουμε και δεν θα αδρανήσουμε. Ξέρουμε πώς να κερδίζουμε – και θα συμβεί. Η νίκη μας σε αυτόν τον πόλεμο.

Και τι θα κάνετε, Ρώσοι;

Όσο περισσότερο παραμένουν τα στρατεύματά σας στην ουκρανική γη, τόσο περισσότερη καταστροφή θα φέρουν στη Ρωσία. Όσο περισσότερο είναι αυτό το άτομο στο Κρεμλίνο, τόσο περισσότερες καταστροφές θα υπάρχουν».

Today, the world saw that the bosses of Russia do not control anything. Nothing at all. Complete chaos. Complete absence of any predictability.



First, the world should not be afraid. We know what protects us. Our unity.



Ukraine will definitely be able to protect Europe from any…