Η Γερμανία θα στείλει 4.000 στρατιώτες στη Λιθουανία

Ο Γερμανός υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους ανακοίνωσε σήμερα Δευτέρα σχέδια για μόνιμη εγκατάσταση 4.000 στρατιωτών στη σύμμαχο του ΝΑΤΟ Λιθουανία για να συμβάλει στην ασφάλεια της ανατολικής πλευράς της συμμαχίας.

«Η Γερμανία είναι έτοιμη να τοποθετήσει μόνιμα μια ισχυρή ταξιαρχία στη Λιθουανία», δήλωσε ο Πιστόριους κατά τη διάρκεια επίσκεψης στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, Βίλνιους. Πρόσθεσε ότι θα χρειαστεί να κατασκευαστούν εγκαταστάσεις για να φιλοξενήσουν τα στρατεύματα.

Η Γερμανία ηγείται ήδη της ομάδας μάχης του ΝΑΤΟ στη Λιθουανία, ένα ενισχυμένο τάγμα περίπου 1.000 στρατιωτών.

Το Βίλνιους έχει επανειλημμένα καλέσει το Βερολίνο να τοποθετήσει μαχητικά στρατεύματα στη χώρα που συνορεύει με τον ρωσικό θύλακα του Καλίνινγκραντ. Η Γερμανία δεσμεύτηκε τον Ιούνιο του 2022 να έχει μια πλήρη ταξιαρχία έτοιμη να υπερασπιστεί τη Λιθουανία σε περίπτωση επίθεσης.

Μέχρι τώρα, ωστόσο, το Βερολίνο αντιστεκόταν στη μόνιμη εγκατάσταση μεγαλύτερου μέρους της ταξιαρχίας στη Λιθουανία, επιμένοντας ότι τα στρατεύματα θα μπορούσαν να αναπτυχθούν γρήγορα από βάσεις στη Γερμανία.

Επί του παρόντος, μόνο η διοίκηση της ταξιαρχίας με περίπου 20 Γερμανούς στρατιώτες βρίσκεται στη Ρούκλα της Λιθουανίας. Τα υπόλοιπα παραμένουν σε διάφορες τοποθεσίες εντός της Γερμανίας.

🇩🇪 ist bereit, eine robuste Brigade dauerhaft in #Litauen zu stationieren. Voraussetzung sind eine entsprechende Infrastruktur, zum Beispiel Kasernen, und eine flexible Kompatibilität mit der #NATO-Planung, so Minister #Pistorius in seinem Statement. pic.twitter.com/kpI07nzLVp