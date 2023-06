ISW: Ο Πούτιν δεν θα απαλλαγεί από τον Πριγκόζιν χωρίς να τον κάνει «μάρτυρα»

O Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν είναι πιθανό να μην μπορεί να απαλλαγεί από τον επικεφαλή της παραστρατιωτικής οργάνωσης Βάγκνερ, Γεβγκένι Πριγκόζιν, χωρίς να τον κάνει μάρτυρα», αναφέρει το διεθνές Ινστιτούτο για τη Μελέτη του Πολέμου (ISW) στην χθεσινή αξιολόγησή του.

Ο Πούτιν προσπαθεί να παρουσιάσει τον επικεφαλής της Βάγκνερ Γεβγκένι Πριγκόζιν ως διεφθαρμένο και ψεύτη για να καταστρέψει τη φήμη του στο προσωπικό του ομίλου και στη ρωσική κοινωνία. Το συνεχιζόμενο παιχνίδι δύναμης Πούτιν–Λουκασένκο–Πριγκόζιν δεν έχει ακόμη τελειώσει.

NEW: #Putin is trying to present #WagnerGroup financier Yevgeny #Prigozhin as corrupt and a liar to destroy his reputation among #Wagner personnel and within Russian society. The ongoing Putin-#Lukashenko-Prigozhin powerplay is not yet over.🧵https://t.co/4A8bWmWlVl pic.twitter.com/NUDNdWoLNf