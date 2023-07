Φοβάται κορύφωση της εξέγερσης ο Μακρόν, φλέγεται η Γαλλία

Παρά την ανάπτυξη περίπου 45.000 αστυνομικών και ειδικών δυνάμεων της χωροφυλακής με τεθωρακισμένα οχήματα, η κατάσταση είναι εκτός ελέγχο, καθώς η εξέγερση κορυφώνεται.

Ταραχές ξέσπασαν για τέταρτη συνεχή νύχτα σε πολλές γαλλικές πόλεις, με αφορμή τον θάνατο ενός 17χρονου από πυρά αστυνομικού στη διάρκεια τροχονομικού ελέγχου σε προάστιο του Παρισιού.

Κτίρια και αυτοκίνητα πυρπολήθηκαν, καταστήματα λεηλατήθηκαν. Οι δυνάμεις επιβολής της τάξης προχώρησαν σε 994 συλλήψεις σε όλη τη Γαλλία, αριθμός ρεκόρ, κατά την τέταρτη συναπτή νύκτα επεισοδίων, «μικρότερης» έντασης, μετά τον θάνατο την Τρίτη 17χρονου από τα πυρά αστυνομικού στη διάρκεια τροχαίου ελέγχου.



Η κηδεία του 17χρονου Ναέλ Μ. , με καταγωγή από την Αλγερία, θα πραγματοποιηθεί σήμερα, ενώ ο θάνατός του εξακολουθεί να βάζει φωτιά σε πολλές λαϊκές συνοικίες της χώρας.

Στη Μασσαλία, κουκουλοφόροι εισέβαλαν σε κατάστημα όπλων και έκλεψαν κυνηγετικά τυφέκια, αλλά όχι πυρομαχικά, σύμφωνα με τις αρχές. Ένας άνδρας συνελήφθη με τυφέκιο που πιθανότατα είχε αρπάξει από συγκεκριμένο κατάστημα, σύμφωνα με την αστυνομία.

Η στιγμή μιας ισχυρής έκρηξης στην περιοχή του παλιού λιμανιού της Μασσαλίας καταγράφηκε σε ερασιτεχνικό βίντεο που κοινοποιήθηκε σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Δεν υπήρξαν αναφορές για τραυματισμούς στην περιοχή.

Ο δήμαρχος της Μασσαλίας Μπενουά Παγιάν απηύθυνε έκκληση στην κυβέρνηση για ενίσχυση των δυνάμεων ασφαλείας. «Σκηνές λεηλασίας και βίας είναι απαράδεκτες», έγραψε σε ανάρτησή του στο Twitter.

Σε Λυών, Στρασβούργο και Γκρενόμπλ αναφέρθηκαν λεηλασίες καταστημάτων και συγκρούσεις νεαρών με αστυνομικούς.

Από τον πολιτικό κόσμο οι προτάσεις για την αντιμετώπιση της κατάστασης είναι πολλές και διάφορες, ανάλογα με την ιδεολογία:

«Η βία δεν είναι λύση», είναι το μήνυμα που κοινοποίησε ο δημοφιλής Γάλλος ποδοσφαιριστής Κιλιάν Μπαπέ, εκ μέρους των συμπαικτών του στην εθνική ομάδα. Αναγνωρίζοντας την οργή για τον θάνατο του 17χρονου Ναέλ, απηύθυνε έκκληση για αυτοσυγκράτηση. «Η ώρα της βίας πρέπει να τελειώσει και να δώσει τη θέση της στο πένθος, στον διάλογο και στην ανοικοδόμηση», υπογραμμίζεται στη σχετική ανακοίνωση.

Η έξαρση της βίας έχει φέρει τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν αντιμέτωπο με τη χειρότερη κρίση από την εποχή των διαδηλώσεων των Κίτρινων Γιλέκων.

Ερωτηθείς εάν η γαλλική κυβέρνηση σκοπεύει να κηρύξει κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, ο υπουργός Εσωτερικών Ζεράλντ Νταρμανέν είπε στο δελτίο ειδήσεων του TF1: «Δεν αποκλείουμε τίποτα, θα δούμε τι θα επιλέξει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας».

Πέθανε νεαρός άνδρας που πήδηξε από ταράτσα σούπερ μάρκετ προχθες το βράδυ, όταν το κτίριο χτυπήθηκε κατά τη διάρκεια των ταραχών, μετέδωσε η τηλεόραση BFM, επικαλούμενη την εισαγγελία της Ρουέν στη βόρεια Γαλλία.

Η Γαλλίδα πρωθυπουργός Ελιζαμπέτ Μπορν ήδη ανακοίνωσε την ανάπτυξη τεθωρακισμένων οχημάτων της αστυνομίας για την αντιμετώπιση νέων βίαιων επεισοδίων.

Θα αναπτυχθούν «πρόσθετες κινητές δυνάμεις», ανέφερε το γραφείο της πρωθυπουργού στο Γαλλικό Πρακτορείο, προσθέτοντας ότι θα ακυρωθούν «εκδηλώσεις μεγάλης κλίμακας [...] που ενδέχεται να ελλοχεύουν κινδύνους για τη δημόσια τάξη ανάλογα με τις καταστάσεις ανά περιοχή».

Συνολικά 45.000 αστυνομικοί και χωροφύλακες επιχειρούν σε όλη τη χώρα.

Οι αποφάσεις αυτές αποτελούν μέρος των μέτρων που εγκρίθηκαν κατά τη διάρκεια της διυπουργικής επιτροπής αντιμετώπισης κρίσεων που συνεδρίασε το μεσημέρι στο υπουργείο Εσωτερικών υπό την ηγεσία του προέδρου Μακρόν, ενόψει μάλιστα της κηδείας του 17χρονου Ναέλ, θύματος αστυνομικής βίας, που θα πραγματοποιηθεί αύριο Σάββατο στο Ναντέρ του Παρισιού.

Η γαλλική κυβέρνηση ζήτησε επίσης από τις περιφερειακές αρχές να σταματήσει η λειτουργία των δημόσιων συγκοινωνιών, λεωφορείων και τραμ, σε όλη τη Γαλλία μετά τις 21:00.

Ο υπουργός Εσωτερικών ζήτησε «συστηματική εφαρμογή των εντολών που απαγορεύουν πώληση και μεταφορά» πυροτεχνημάτων, κουτιών βενζίνης και άλλων εύφλεκτων υλικών και χημικών προϊόντων.

