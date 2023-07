ΗΠΑ: Σε χαμηλό τριών βούτηξε η μεταποιητική δραστηριότητα τον Μάιο

H μεταποίηση στις ΗΠΑ συρρικνώθηκε αναπάντεχα τον Μάιο, υποχωρώντας στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Μάιο του 2020.

Ειδικότερα, ο δείκτης μεταποίησης του ινστιτούτου ISM διολίσθησε στις 46 μονάδες από 46,9 τον Απρίλιο.

Οι αναλυτές προέβλεπαν άνοδο στις 47,2 μονάδες.

Αυτή ήταν η όγδοη διαδοχική μηνιαία πτώση.

Οποιαδήποτε μέτρηση κάτω από τις 50 μονάδες καταδεικνύει συρρίκνωση της μεταποίησης.

Όπως μεταδίδει το Reuters, ο δείκτης απασχόλησης υποχώρησε στις 48,1 μονάδες και ο δείκτης νέων παραγγελιών στις 45,6.

#US manufacturers registered an accelerated downturn in June, the #PMI reading down to 46.3 (May: 48.4). The marked decline in factory orders was central to the deterioration. Consequently, production tipped back into contraction terriotory. Read more: https://t.co/SFILosubQS pic.twitter.com/hrXo0PCeS8