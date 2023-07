Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων, Ρώσοι φεύγουν διακοπές στην Κριμαία

Παρά τον πόλεμο με την Ουκρανίακαι την τεταμένη κατάσταση ασφαλείας, πολλοί Ρώσοι εξακολουθούν να επιλέγουν για προορισμό των διακοπών τους τη χερσόνησο της Κριμαίας στη Μαύρη Θάλασσα, η οποία προσαρτήθηκε παράνομα στη Ρωσική Ομοσπονδία το 2014.

Κυκλοφοριακή συμφόρηση μήκους περίπου 13 χιλιομέτρων είχε σχηματιστεί σήμερα στη ρωσική πλευρά της γέφυρας Κερτς, που συνδέει την Κριμαία με τη ρωσική ενδοχώρα, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Interfax. Η κίνηση είχε ξεκινήσει να αυξάνεται από το Σάββατο.

Υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, εθελοντές και διοικητικό προσωπικό μοίραζαν νερό σε επιβάτες οχημάτων που περίμεναν με τις ώρες στην ουρά.

Η χερσόνησος είναι προσβάσιμη σε τουρίστες μόνο μέσω τρένου ή αυτοκίνητου, καθώς η εναέρια κυκλοφορία έχει διακοπεί λόγω της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Russian media report a large traffic jam at the entrance to Kerch bridge from Krasnodar region. It has started three days ago.



The traffic jam is about 13km long. Reportedly, it is due to thorough security checks of those who want to enter Crimea. pic.twitter.com/LiJYD2uLYb