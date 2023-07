Η Χαμάς ανέλαβε την ευθύνη της επίθεσης στο Τελ Αβίβ

Η Χαμάς ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση με αυτοκίνητο και με μαχαίρι που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Τελ Αβίβ που είχε αποτέλεσμα τον τραυματισμό οχτώ ανθρώπων, σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές.

Η παλαιστινιακή οργάνωση ανέφερε ότι ένας 20χρονος Παλαιστίνιος, μέλος της Χαμάς, ήταν ο δράστης της επίθεσης.

Εγινε ως μια «πρώτη απάντηση» στη μεγάλης κλίμακας στρατιωτική επιχείρηση του Ισραήλ στη Δυτική Όχθη, τόνισε.

Ήταν μια ένδειξη ότι «οι κατοχικές δυνάμεις θα πληρώσουν το τίμημα για τα εγκλήματα στη Τζενίν», δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος της παλαιστινιακής οργάνωσης.

Η ισραηλινή αστυνομία χαρακτήρισε το περιστατικό «τρομοκρατικό», αναφέροντας ότι ο ύποπτος «εξουδετερώθηκε» από πολίτη που έσπευσε να βοηθήσει.

Το Ισραήλ είναι σε επιφυλακή για ενδεχόμενες επιθέσεις Παλαιστινίων, μία ημέρα μετά την έναρξη της επιχείρησης του ισραηλινού στρατού στην Τζενίν της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης.

Σε βίντεο, που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εικονίζεται ένα ημιφορτηγό ανεβασμένο σε πεζοδρόμιο και ποδηλατόδρομο κοντά σε εμπορικό κέντρο.

Εκπρόσωπος της ισραηλινής υπηρεσίας ασθενοφόρων δήλωσε πως μερικοί από τους τραυματίες φέρουν τραύματα από μαχαίρι.

Breaking news as reports of a terror attack in Tel Aviv today. The attacker was neutralised and there are reports of multiple injuries.



