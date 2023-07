Βρέθηκε κοκαΐνη στον Λευκό Οίκο

Προκαταρκτικό τεστ σε λευκή ουσία που βρέθηκε στη βιβλιοθήκη του Λευκού Οίκου φέρεται να βγήκε θετικό για κοκαΐνη, δήλωσαν οι αρχές επιβολής του νόμου αργά τη Δευτέρα.

Οι μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ ερευνούν πώς εισήλθε η ουσία στο κτίριο.

Ο εκπρόσωπος των μυστικών υπηρεσιών Άντονι Γκουλιέλμι είπε στην Washington Post ότι η ανακάλυψη της ουσίας οδήγησε σε αυξημένο συναγερμό ασφαλείας και σύντομη εκκένωση της προεδρικής κατοικίας.

Η ουσία εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια επιθεώρησης ρουτίνας.

Όπως μεταδίδει η Guardian, ο ίδιος ανέφερε ότι έχει ξεκινήσει έρευνα για την αιτία και τον τρόπο εισόδου της ουσίας στo κτίριο.

Πηγή από τον Λευκό Οίκο ανέφερε ότι η ποσότητα που βρέθηκε είναι μικρή.

Όταν βρέθηκε η ουσία το βράδυ της Κυριακής, ο πρόεδρος Μπάιντεν δεν βρισκόταν στον Λευκό Οίκο.

The U.S. Secret Service is investigating a suspicious substance that prompted a brief evacuation when it was found Sunday evening inside the White House. A preliminary test indicated the substance was cocaine, according to an official. https://t.co/PuWcZaX66X