«Πνίγηκε» η Νέα Υόρκη, νεκρή γυναίκα που παρασύρθηκε από τις πλημμύρες

Καταρρακτώδεις βροχές προκάλεσαν πλημμύρες "που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο ζωές" χθες, Κυριακή, στην πολιτεία της Νέας Υόρκης, στις βορειοανατολικές ΗΠΑ, μετατρέποντας δρόμους σε ποτάμια, παρασύροντας γέφυρες και οδηγώντας την κυβερνήτρια να κηρύξει σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κομητείες.

Μια γυναίκα έχασε τη ζωή της την ώρα που προσπαθούσε να βγει από το σπίτι της με τον σκύλο της στην κοιλάδα Χάντσον, καθώς παρασύρθηκε από τα νερά ξαφνικής πλημμύρας, μετέδωσαν μέσα ενημέρωσης.

Η κυβερνήτρια Κάθι Χόκουλ κήρυξε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης την κομητεία Όραντζ, στο βορειοδυτικό τμήμα της πόλης της Νέας Υόρκης, και την κομητεία Οντάριο, στο κεντρικό τμήμα της πολιτείας, σημειώνοντας ότι έως και 200 χιλιοστά βροχής δημιούργησαν "συνθήκες που θέτουν σε κίνδυνο ζωές λόγω ξαφνικών πλημμυρών".

"Πλησιάζουμε σε ένα κρίσιμο σημείο αυτού του μετεωρολογικού γεγονότος", πρόσθεσε η Χόκουλ.

Χθες το βράδυ πάνω από 12.000 άνθρωποι δεν είχαν ηλεκτρικό ρεύμα, σύμφωνα με το γραφείο της, καθώς τα νερά από τις καταρρακτώδεις βροχές παρέσυραν δρόμους και εγκλώβισαν ανθρώπους στα αυτοκίνητα ή τα σπίτια τους.

Από τις 20:00 τοπική ώρα (03:00 ώρα Ελλάδος) οι αυτοκινητόδρομοι ήταν κλειστοί σε τουλάχιστον πέντε κομητείες της πολιτείας, μεταξύ των οποίων η Γουέστσεστερ, η οποία βρίσκεται ακριβώς βόρεια της Νέας Υόρκης και στην όχθη του ποταμού Χάντσον.

Το γραφείο της κυβερνήτριας δήλωσε ότι η πολιτεία αναμένει νέες καταιγίδες σήμερα, Δευτέρα.

