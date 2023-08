Ελ-Εριάν: Ανησυχητικά σημάδια για την κινεζική οικονομία

Τα στοιχεία που έδειξαν πτώση του δείκτη τιμών καταναλωτή και του δείκτη τιμών παραγωγού στην Κίνα θα ενισχύσουν τις ανησυχίες για την κατάσταση της κινεζικής οικονομίας και των παραδοσιακών μέτρων τόνωσης, προειδοποίησε ο Μοχάμεντ Ελ-Εριάν.

Ο δείκτης τιμών καταναλωτή πέρασε σε αρνητικό έδαφος τον Ιούλιο στην Κίνα, για πρώτη φορά έπειτα από δυο χρόνια και πλέον, καθώς βάρυνε η άτονη εσωτερική κατανάλωση. Ο δείκτης, βασικό μέτρο του πληθωρισμού, κατέγραψε τον Ιούλιο μείωση 0,3% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με την κινεζική εθνική στατιστική υπηρεσία.

Ο δείκτης τιμών παραγωγού συρρικνώθηκε επίσης τον Ιούλιο (–4,4%), για δέκατο συνεχόμενο μήνα, σύμφωνα με την κινεζική στατιστική υπηρεσία.

«Τα νούμερα αυτά θα βαθύνουν τις ανησυχίες τόσο για τις προοπτικές ανάπτυξης της Κίνας όσο και για την αποτελεσματικότητα των παραδοσιακών μέτρων τόνωσης» έγραψε ο σύμβουλος της Allianz, Μοχάμεντ Ελ-Εριάν.

Per the data just released, both CPI and PPI annual #inflation are now in negative territory in #China:

Consumer prices fell 0.3% in July while producer prices dropped 4.4%.

These numbers will deepen worries about both China’s #growth prospects and the effectiveness of…