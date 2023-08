Ολλανδία και Δανία ανακοίνωσαν ότι θα δώσουν F-16 στην Ουκρανία

Η Ολλανδία και η Δανία ανακοίνωσαν ότι θα προμηθεύσουν μαχητικά αεροσκάφη F-16 στην Ουκρανία όταν θα υπάρχουν οι προϋποθέσεις για την μεταφορά τους, δήλωσε σήμερα ο Ολλανδός πρωθυπουργός Μαρκ Ρούτε καθώς ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι επισκέπτεται την χώρα του. Ο Ρούτε είπε ότι η Ολλανδία διαθέτει συνολικά 42 F-16, αλλά ότι είναι πολύ νωρίς να πει αν θα παραχωρηθούν όλα (σ.σ. Η Δανία ανακοίνωσε ότι θα δωρήσει 19 μαχητικά αεροσκάφη στην Ουκρανία).

"Σήμερα μπορούμε να ανακοινώσουμε ότι η Ολλανδία και η Δανία δεσμεύονται στην μεταφορά αεροσκαφών F-16 στην Ουκρανία και στην ουκρανική πολεμική αεροπορία, περιλαμβανομένης της συνεργασίας με τις ΗΠΑ και με άλλους εταίρους όταν θα υπάρξουν οι συνθήκες για μια τέτοια μεταφορά", είπε ο Ρούτε σε κοινή συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε με τον Ζελένσκι σε στρατιωτική αεροπορική βάση στο Άιντχόβεν.

Μετά την ανακοίνωση του Ρούτε ακολούθησε ανάλογη ανακοίνωση και από το υπουργείο Εξωτερικών της Δανίας.

"Συμφωνούμε στην μεταφορά αεροσκαφών F-16 στην Ουκρανία και στην Ουκρανική Πολεμική Αεροπορία σε στενή συνεργασία με τις ΗΠΑ και με άλλους εταίρους, όταν θα ικανοποιηθούν οι προϋποθέσεις. Σε αυτές περιλαμβάνονται, αλλά δεν περιορίζονται εκεί, η επιτυχής επιλογή, δοκιμασία και εκπαίδευση ουκρανικού προσωπικού για τα F-16 καθώς και οι απαραίτητες άδειες, υποδομές και επιμελητειακή υποστήριξη", προστίθεται στην ανακοίνωση του υπουργείου.

Ο Ζελένσκι, ο οποίος χαρακτήρισε την συμφωνία "ιστορική", είπε ότι ο ακριβής αριθμός των αεροσκαφών θα συζητηθεί "λίγο αργότερα".

Πρόκειται για την πρώτη πραγματική δέσμευση που αφορά την προμήθεια F-16 στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις, η οποία πραγματοποιείται λίγες ημέρες αφότου οι ΗΠΑ ενέκριναν την πιθανή παράδοση αυτού του τύπου μαχητικών από την Ολλανδία και την Δανία.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έφθασε σήμερα στην Ολλανδία στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης προσπάθειάς του να ενισχύσει την αεράμυνα της χώρας του μερικές μέρες αφότου οι ΗΠΑ ενέκριναν την πιθανή παράδοση μαχητικών αεροσκαφών F-16 από την Ολλανδία και την Δανία.

Mark Rutte and I agreed on the number of F-16s that will be provided to Ukraine after training our pilots and engineers is completed. 42 planes. And this is just the beginning. Thank you, the Netherlands! pic.twitter.com/WYEockff1A