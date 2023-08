Wagner: Εμφανίστηκε στην Αφρική ο Πριγκόζιν

Βίντεο στο οποίο εμφανίζεται ο επικεφαλής της ρωσικής εταιρείας μισθοφόρων Βάγκνερ, ο επιχειρηματίας Γεβγκένι Πριγκόζιν (φωτ.), κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, περίπου δύο μήνες μετά την 24ωρη ανταρσία του εναντίον της ρωσικής στρατιωτικής ηγεσίας.

Στο βίντεο, διάρκειας κάπου 40 δευτερολέπτων, ο κ. Πριγκόζιν εικονίζεται με ρούχα παραλλαγής και τουφέκι εφόδου στα χέρια. Τραβήχτηκε σε κάποια χώρα της Αφρικής, σύμφωνα με το κανάλι Grey Zone στην πλατφόρμα Telegram.

Δεν είναι δυνατό να επαληθευτεί με ανεξάρτητο τρόπο για το πού ή πότε μαγνητοσκοπήθηκε το υλικό αυτό, σημειώνει το Γερμανικό Πρακτορείο.

«Δουλεύουμε. Θερμοκρασία 50 βαθμοί και. Όπως μας αρέσει», δηλώνει. «Ο όμιλος Βάγκνερ επιδίδεται σε αναγνώριση και έρευνα. Κάνει τη Ρωσία ακόμη μεγαλύτερη σε όλες τις ηπείρους. Και την Αφρική ακόμα πιο ελεύθερη. Δικαιοσύνη και ευτυχία για τους αφρικανικούς λαούς. Εφιάλτης για το ΙΚ, την Αλ Κάιντα και άλλους γκάγκστερ. Προσλαμβάνουμε αληθινούς ήρωες και συνεχίζουμε να εκπληρώνουμε τα καθήκοντα που μας ανατέθηκαν και υποσχεθήκαμε πως θα εκτελούσαμε», συμπληρώνει ο επικεφαλής της εταιρείας μισθοφόρων.

Δυνάμεις της Βάγκνερ, που είναι διαβόητη για τη βαρβαρότητά της, είναι γνωστό πως δρουν στο Μάλι και στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, μεταξύ άλλων.

Οι πολεμιστές του κ. Πριγκόζιν, που φέρεται να είχε στρατολογήσει μεταξύ άλλων πολλούς βαρυποινίτες, πρωταγωνίστησαν στον πόλεμο στην Ουκρανία, ειδικά στην πολιορκία της Μπαχμούτ.

Όμως στα τέλη Ιουνίου, ο κ. Πριγκόζιν στασίασε και ανακοίνωσε πως θα έκανε πορεία ως τη Μόσχα για να απαιτήσει να «λογοδοτήσει» η ρωσική στρατιωτική ηγεσία για αυτή που χαρακτήρισε ανικανότητα και αναποτελεσματικότητά της. Η εξέγερση των μισθοφόρων τερματίστηκε κάπου 24 ώρες αργότερα, έπειτα από διαπραγματεύσεις με τη μεσολάβηση του Μινσκ.

Το Κρεμλίνο φέρεται να υποσχέθηκε στον επικεφαλής της Βάγκνερ ασυλία, με έναν από τους όρους της αμνήστευσης να είναι πως επρόκειτο να μετεγκατασταθεί στη γειτονική Λευκορωσία. Μολαταύτα, αντ’ αυτού ο κ. Πριγκόζιν επανεμφανίστηκε στο περιθώριο της συνόδου Ρωσίας/Αφρικής στην Αγία Πετρούπολη στα τέλη Ιουλίου.

Μετά το στρατιωτικό πραξικόπημα της 26ης Ιουλίου στον Νίγηρα, στη Δύση εκφράζονται ανησυχίες πως η Νιαμέ μπορεί να στραφεί στη Ρωσία· ο κ. Πριγκόζιν δήλωσε πως θα καλωσόριζε την εξέλιξη αυτή.

