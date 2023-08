Διέσπασαν την πρώτη γραμμή άμυνας στο Νότο οι Ουκρανοί

Οι ουκρανικές δυνάμεις διέσπασαν την πρώτη γραμμή των ρωσικών οχυρώσεων στα νοτιοανατολικά της χώρας και μάχονται για να διευρύνουν το ρήγμα, δήλωσε ο υπουργός Άμυνας της χώρας.

Ο Oleksii Reznikov δήλωσε ότι οι Ουκρανοί στρατιώτες, πεζοί και κυρίως τη νύχτα, έχουν πετύχει αργή πρόοδο στην εκκαθάριση βαριά ναρκοθετημένων περιοχών για τη δημιουργία διαδρόμων προσέγγισης για μια μεγαλύτερη δύναμη, που έχει πλέον περάσει την πρώτη γραμμή των ρωσικών χαρακωμάτων και παγίδων τανκς.

«Σπάσαμε την πρώτη γραμμή και τώρα επεκτείνουμε τα ερείσματά μας», είπε σε δημοσιογράφους, όπως μεταδίδει το Bloomberg.

Η ουκρανική αντεπίθεση που ξεκίνησε τον Ιούνιο έχει βαλτώσει εξαιτίας της ρωσικής ζώνης άμυνας που εκτείνεται από την περιοχή Ντονμπάς στα ανατολικά της Ουκρανίας έως τα νότια μέχρι τις εκβολές του ποταμού Ντνίπρο. Η αργή πρόοδος έχει ανησυχήσει τους συμμάχους της Ουκρανίας, οι οποίοι φοβούνται ένα μακρόσυρτο πόλεμο που μπορεί να δώσει στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν το πάνω χέρι.

Ο Reznikov αναφέρθηκε στις μάχες κοντά στο Ρομπότινε, έναν οικισμό στη νότια περιοχή της Ζαπορίζια που κατέλαβαν οι ουκρανικές δυνάμεις αυτό τον μήνα. Ουκρανοί αξιωματούχοι είπαν ότι τα στρατεύματά τους πιέζουν προς τα νοτιοανατολικά της πόλης που βρίσκεται περίπου 115 χιλιόμετρα βόρεια της Αζοφικής Θάλασσας.

Η διάσπαση της πρώτης γραμμής άμυνας της Ρωσίας θα μπορούσε ενδεχομένως να δώσει πλεονέκτημα στις ουκρανικές δυνάμεις, καθώς οι επόμενες ζώνες μπορεί να είναι λιγότερο οχυρωμένες, εκτιμά το αμερικανικό Institute for the Study of War. Η στρατηγική της Ουκρανίας να επιτίθεται σε όλο το ευρύ μέτωπο αντί να συγκεντρώνει τις δυνάμεις της σε ένα σημείο έχει ως στόχο να διερευνήσει τις ρωσικές αδυναμίες και να αναγκάσει τη Ρωσία να διασπείρει τις εφεδρείες της.

Η δύσκολη αποναρκοθέτηση έχει ως αποτέλεσμα οι ουκρανικές δυνάμεις να έχουν μόνο κάποιες τακτικές προόδους από τον Ιούνιο. Με το φθινόπωρο να πλησιάζει, το παράθυρο για μια σημαντική κίνηση κλείνει. Το κρύο πιθανότατα θα καταστήσει απρόσιτο τον κύριο στόχο της Ουκρανίας -την προώθηση προς την Αζοφική Θάλασσα και την αποκοπή της Κριμαίας.

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας είπε ότι απέκρουσε αρκετές επιθέσεις γύρω από το Ρομπότινε και στα δυτικά κοντά στο Βερτόβ.

Ο Reznikov υποστήριξε ότι οι ρωσικοί ισχυρισμοί για προόδους στην ανατολική Ουκρανία, ιδιαίτερα προς την κατεύθυνση της πόλης Κουπιάνσκ στην περιοχή του Χάρκοβο, είναι μια τακτική αντιπερισπασμού. «Προσπαθούν να αποσπάσουν την προσοχή μας και να προχωρήσουν εκεί, για να μας αναγκάσουν να ανασυντάξουμε τα στρατεύματά μας», είπε ο Ρέζνικοφ.

Στο Νότο, πολλά εξαρτώνται από τη σταθερότητα της αμυντικής προσπάθειας της Ρωσίας, η οποία παρά τις απώλειες ανθρώπινου δυναμικού και εξοπλισμού δεν επιβεβαίωσε τις εκτιμήσεις ότι θα καταρρεύσει. Το Κρεμλίνο μπόρεσε να εφοδιάσει τις πρώτες γραμμές του με περισσότερα στρατεύματα, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Οι επόμενες ρωσικές γραμμές «πολύ πιθανόν θα αποτελέσουν σημαντικές προκλήσεις για την ουκρανική προέλαση», είπαν οι αναλυτές του ISW.