Ελαφρά αυξημένος στο 3,3% ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ

Το κόστος αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκε ελαφρώς κατά 0,2% τον Ιούλιο στις ΗΠΑ, αλλά ο συνολικός πληθωρισμός παρέμεινε πάνω από το 3%.

Οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση της Wall Street Journal είχαν προβλέψει την αύξηση 0,2% στον δείκτη προσωπικών καταναλωτικών δαπανών.

Η αύξηση των τιμών σε ετήσια βάση έφτασε στο 3,3% από 3%, σύμφωνα με τα στοιχεία της κυβέρνησης που δόθηκαν στη δημοσιότητα. Αν και ο πληθωρισμός έχει επιβραδυνθεί σημαντικά φέτος, μπορεί να χρειαστεί αρκετός χρόνος για να επιστρέψει στα προ πανδημίας επίπεδα 2% ή λιγότερο.

Εξαιρουμένων των ευμετάβλητων κατηγοριών των τροφίμων και της ενέργειας, ο λεγόμενος βασικός πληθωρισμός PCE αυξήθηκε επίσης κατά 0,2% τον περασμένο μήνα. Ο δείκτης θεωρείται από τη Fed καλύτερος προγνωστικός παράγοντας για τις μελλοντικές τάσεις του πληθωρισμού.

Ο ρυθμός του δομικού πληθωρισμού σε ετήσια βάση αυξήθηκε στο 4,2% από 4,1% τον προηγούμενο μήνα.

