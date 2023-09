Ρωσία: Καταστρέψαμε βρετανικό Challenger 2

Οι ρωσικές δυνάμεις στη νότια Ουκρανία κατέστρεψαν, για πρώτη φορά, ένα βρετανικό άρμα μάχης Challenger 2, ανέφερε σήμερα ένας διορισμένος από τη Μόσχα αξιωματούχος, δίνοντας στη δημοσιότητα ένα βίντεο που υποστηρίζει ότι δείχνει το καμένο κουφάρι του.

Η Ουκρανία ευχαρίστησε τον Μάρτιο τη Βρετανία για αυτά τα «φανταστικά άρματα» αφού το Λονδίνο έστειλε στο Κίεβο 14 Challenger 2, ενόψει τότε της ουκρανικής αντεπίθεσης.

Ο Βλαντίμιρ Ρογκόφ, ένας αξιωματούχος της νότιας Ζαπορίζια, διορισμένος από τη Μόσχα, έγραψε σε ανάρτηση στο Telegram ότι το βρετανικό άρμα πυρπολήθηκε κατά τη διάρκεια μαχών κοντά στο χωριό Ρομπότινε. Το συγκεκριμένο άρμα ανήκε στην 82η Ταξιαρχία του ουκρανικού στρατού και στόχος του ήταν να φτάσει στην Κριμαία, τη χερσόνησο που προσαρτήθηκε από τη Ρωσία το 2014, όμως καταστράφηκε στην πρώτη γραμμή της ρωσικής άμυνας, σύμφωνα πάντα με τον Ρογκόφ.

Το βίντεο δείχνει ένα άρμα που φλέγεται στην άκρη του δρόμου, με πυκνό γκρίζο καπνό να υψώνεται στον ουρανό.

Το πρακτορείο Reuters δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει τα λεγόμενα του Ρογκόφ.

Η Ρωσία έχει ανακοινώσει ότι δυνάμεις της κατέστρεψαν γερμανικά άρματα Leopard 2 καθώς και αμερικανικά στρατιωτικά οχήματα, καθώς και άλλον εξοπλισμό που έστειλαν δυτικές χώρες, όπως η Γαλλία και η Δανία, στην Ουκρανία.

#Ukraine: A Ukrainian Challenger 2 tank was destroyed near Robotyne, #Zaporizhzhia Oblast. A damaged T-64BV and two destroyed IMVs can be seen too.



This is the first confirmed loss of this tank in Ukraine and is also the first one ever destroyed by enemy action. pic.twitter.com/hFWkYQ8XSV