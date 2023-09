Μπάιντεν: Εγώ πάντως θα πάω για... ύπνο!

Αντιμέτωπος με επικρίσεις είναι ο Τζο Μπάιντεν, αφότου η υπεύθυνη Τύπου του διέκοψε την ομιλία του στη μέση της πρότασής του κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην πρωτεύουσα του Βιετνάμ, Ανόι, την Κυριακή.

Οπως μεταδίδει το Newsweek, τον Μπάιντεν, ο οποίος έχει κατακριθεί από τους συντηρητικούς για τον «ασυνάρτητο» χαρακτήρα των απαντήσεών του σε ερωτήσεις σχετικά με την πρόσφατη συνάντησή του με τον Κινέζο πρωθυπουργό Λι Κιάνγκ στη σύνοδο κορυφής της G20 στο Νέο Δελχί της Ινδίας, διέκοψε η Καρίν Ζαν-Πιερ. Ο πρόεδρος, 80 ετών, έφυγε από τη σκηνή λίγο αργότερα.

Η δημόσια ομιλία του, μαζί με τις γκάφες του, είναι συχνά αιτία διαμαρτυριών κατά τη διάρκεια της προεδρίας του, εν μέσω ανησυχιών για το αν είναι πολύ μεγάλος για να διεκδικήσει δεύτερη θητεία.

«Μιλήσαμε για σταθερότητα», είπε ο Μπάιντεν για τη συνομιλία του με τον Κινέζο πρωθυπουργό. «Μιλήσαμε για να διασφαλίσουμε ότι ο τρίτος κόσμος, με συγχωρείτε, το νότιο ημισφαίριο, έχει πρόσβαση στην αλλαγή και την πρόσβαση. Δεν ήταν καθόλου συγκρουσιακό».

Στη συνέχεια, η Ζαν-Πιέρ εμπόδισε τον Μπάιντεν να συνεχίσει, λέγοντας στους δημοσιογράφους: «Σας ευχαριστώ όλους. Με αυτό τελειώνει η συνέντευξη Τύπου. Ευχαριστώ όλους».

Το περιστατικό συνέβη λίγες μέρες αφότου η Ζαν-Πιερ αρνήθηκε ότι το προσωπικό και οι βοηθοί του αντιμετωπίζουν τον Μπάιντεν «σαν μωρό», όπως λέγεται στη νέα βιογραφία του προέδρου από τον Franklin Foer, The Last Politician: Inside the Joe Biden's White House and the Struggle for America's Future.

Συντηρητικοί κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο το βίντεο του Μπάιντεν που αποκόπηκε, ενώ μερικοί εγείρουν ερωτήματα σχετικά με τον έλεγχο που έχουν οι βοηθοί του προέδρου στις δημόσιες εμφανίσεις του.

«Το προσωπικό του Τζο Μπάιντεν τον έκοψε στη μέση μιας πρότασης κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου. Ποιος είναι πραγματικά υπεύθυνος;», ανήρτησε ο παρουσιαστής του podcast Μπένι Τζόνσον στο X, πρώην Twitter, ενώ μοιράστηκε ένα απόσπασμα από την αποχώρηση των μέσων ενημέρωσης.

Ο Γκράχαμ Άλεν, οικοδεσπότης του podcast Dear America, έγραψε: «Δεν το έχω ξαναδεί αυτό σε ολόκληρη τη ζωή μου. Η συνέντευξη Τύπου του Τζο Μπάιντεν τελείωσε και κόπηκε από υπάλληλο κατά τη διάρκεια μιας περίεργης στιγμής Μπάιντεν. Τι συμβαίνει;!;!;».

Μιλώντας πριν από τη συνέντευξη Τύπου το βράδυ της Κυριακής στο Ανόι, ο ανταποκριτής του Fox News Πίτερ Ντούσι είπε ότι ο Μπάιντεν «δούλευε όλη τη νύχτα» αφού έφτασε πρόσφατα από την Ινδία.

Σε άλλο σημείο κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο Μπάιντεν παραδέχτηκε ότι βασίζεται στους βοηθούς του για να του πουν ποιους δημοσιογράφους καλεί για να κάνουν ερωτήσεις, μια τακτική που είχε προηγουμένως υπερασπιστεί η Ζαν-Πιερ, ώστε ο πρόεδρος να μπορεί να «αποκτήσει μια αίσθηση» του τι θέλουν τα μέσα ενημέρωσης να τον ρωτήσουν εκ των προτέρων.

«Μου έδωσαν πέντε άτομα εδώ», είπε ο Μπάιντεν την Κυριακή. «Απλώς ακολουθώ εντολές εδώ».

Είπε επίσης χαριτολογώντας ότι θα πήγαινε για ύπνο μετά τη συνομιλία με τους δημοσιογράφους.

Κάποια στιγμή, απαντώντας σε μια ερώτηση για τα ορυκτά καύσιμα, διηγήθηκε μια σκηνή από μία ταινία με τον Τζον Γουέιν. Το απόσπασμα κοινοποιήθηκε από την Εθνική Επιτροπή των Ρεπουμπλικανών στο X.

«Ο Ινδιάνος κοιτάζει τον Τζον Γουέιν και δείχνει τον στρατιώτη της Ένωσης και λέει: "Είναι ένας δειλός στρατιώτης ιππικού που ψεύδεται", είπε ο πρόεδρος. "Λοιπόν, υπάρχουν πολλοί δειλοί στρατιώτες ιππικού που ψεύδονται -για την υπερθέρμανση του πλανήτη, αλλά όχι πια. Ξαφνικά, όλοι συνειδητοποιούν ότι είναι πρόβλημα. Και δεν υπάρχει τίποτα (καλύτερο) όπως όταν βλέπεις το φως».

Η κριτική έρχεται μετά από δημοσκόπηση του CNN που κυκλοφόρησε την Πέμπτη κι έδειξε ότι πάνω από τους μισούς (56%) των Δημοκρατικών -και σχεδόν τα τρία τέταρτα των Αμερικανών (73%)- δήλωσαν ότι ανησυχούν σοβαρά για τη σωματική και νοητική ικανότητα του Μπάιντεν.