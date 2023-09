Πάνω από 5.000 μετανάστες σε μία μέρα στη Λαμπεντούζα

Συνεχίζονται οι αφίξεις μεταναστών στο νησί της Λαμπεντούζας, στη Νότια Ιταλία. Χθες Τρίτη 12/09 σημειώθηκε αριθμός-ρεκόρ 110 αφίξεων με συνολικό αριθμό 5.112 ατόμων, ενώ κατά τη διάρκεια της νύχτας έφτασαν σχεδόν 1.000 άτομα με 23 λέμβους. Όπως δείχνουν βίντεο ιταλικών ΜΜΕ, εκατοντάδες είναι οι μετανάστες που βρίσκονται εν αναμονή στην προβλήτα του λιμανιού του ιταλικού νησιού.





Over 100 BOATS with nearly 10,000 AFRICANS invaded the Italian island of LAMPEDUSA yesterday



Let that sink in... pic.twitter.com/l6bKB3XFNR — Kevin (@Kevin1118791) September 13, 2023

Παράλληλα με το νέο κύμα αφίξεων, από χθες 12/09 το βράδυ ο ιταλικός Τύπος μεταδίδει είδηση της γερμανικής εφημερίδας Die Welt, σύμφωνα με την οποία η γερμανική κυβέρνηση ανακοίνωσε την αναστολή των διαδικασιών μετεγκατάστασης στη Γερμανία για τους μετανάστες που ζητούν άσυλο στην Ιταλία.

Συγκεκριμένα, προκύπτει από πηγές του γερμανικού υπουργείου Εσωτερικών πως η γερμανική κυβέρνηση απέστειλε επιστολή στην ιταλική ενημερώνοντάς την πως ο εθελοντικός μηχανισμός αλληλεγγύης -ο οποίος, από τον περασμένο Ιούνιο προβλέπει τη μετεγκατάσταση σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη 10.000 μεταναστών που φθάνουν στην Ιταλία κάθε χρόνο- αναστέλλεται προς το παρόν. Ο λόγος, η «σφοδρή μεταναστευτική πίεση προς την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία». Το μέτρο τίθεται σε ισχύ μόνο για τους μετανάστες που επιλέχθηκαν μετά τις 31 Αυγούστου, ενώ οι προγενέστεροι θα συνεχίζουν να γίνονται δεκτοί.



The Italian island of Lampedusa #Italy over 100 boats arrive every day with a total of around 5000 invaders...

The west is going to get fucked and will soon learn why we had seperation policies...

Good luck! pic.twitter.com/EKGyuIj8or — Disprin (@DisprinXtra) September 13, 2023

Check out the Italian island of Lampedusa. 5000 illegals migrants landed there yesterday. Eventually they will spread across Italy and beyond. Meanwhile @GiorgiaMeloni has nothing to say. pic.twitter.com/VVYhv44Uaz — David Vance (@DVATW) September 13, 2023

Πέρα από την αναφερόμενη μεταναστευτική πίεση, φαίνεται να υπάρχει και ένα άλλο στοιχείο πυροδότησης από την ιταλική πλευρά. Η Die Welt μεταδίδει πως η γερμανική επιστολή αναφέρεται στο ιταλικό ΥπΕσ., το οποίο τον Δεκέμβριο 2022 γραπτώς ανακοίνωσε πως «για τεχνικούς λόγους που σχετίζονται με τις περιορισμένες δυνατότητες υποδοχής, οι μετεγκαταστάσεις προς την Ιταλία αναστέλλονται προσωρινά».

Η ιταλική Corriere della Sera, επικαλούμενη την Die Welt, μιλά για «εκνευρισμό της Γερμανίας για τη συνεχιζόμενη άρνηση της Ιταλίας να συμμορφωθεί με τους κανόνες του Δουβλίνου, οι οποίοι εξακολουθούν να ισχύουν και οι οποίοι απαιτούν από τη χώρα πρώτης άφιξης να δέχεται πίσω τους αιτούντες άσυλο που έχουν εγκαταλείψει εν τω μεταξύ το έδαφός της».

Η προσωρινή αναστολή του εθελοντικού μηχανισμού αλληλεγγύης δεν φαίνεται να σταματά στους Γερμανούς. Όπως σημειώνει η Corriere della Sera, η Γαλλία -η οποία συνορεύει ηπειρωτικά με την Ιταλία- ανακοίνωσε «την πρόθεσή της να ‘σφραγίσει’ τα σύνορα μεταξύ Menton και Ventimiglia», η παραθαλάσσια περιοχή η οποία αποτελεί την κύρια πύλη εισόδου για τους μετανάστες που περνούν από την Ιταλία στη Γαλλία.

Basta, é ora di fare un'analisi concreta dei flussi incontrollati verso #Lampedusa. Non sono numeri di #migranti = Persone eccezionali. Ad ora siamo a circa 125000 sbarchi da inizio anno più o meno come nel 2016. Allora però non ci fu tanto caos sull'isola: perché? 👇🏽 pic.twitter.com/u1riX7h5Cu — angela caponnetto (@AngiKappa) September 13, 2023

Η εφημερίδα τονίζει επίσης πως ο Γάλλος ΥπΕσ. Ζεράλντ Νταμανάν μίλησε για αύξηση των μεταναστευτικών ροών κατά 100%, αλλά και πως τον Απρίλιο η γαλλική κυβέρνηση αποφάσισε την αποστολή 150 συνοριοφυλάκων και αστυνομικών για την ενίσχυση των νότιων συνόρων της Γαλλίας.

Η ιταλική εφημερίδα La Repubblica δημοσιεύει σήμερα την απάντηση του ιταλικού ΥπΕσ. επί του θέματος: «Είναι αλήθεια ότι δεν δεχόμαστε πλέον επανεισδοχές μεταναστών από άλλες χώρες λόγω της έκτακτης εισροής που καλείται να αντιμετωπίσει η Ιταλία εδώ και μήνες».

Το ιταλικό ΥπΕσ. τονίζει επίσης πως «η παλιά λογική της ευθύνης της χώρας πρώτης εισόδου του κανονισμού του Δουβλίνου είναι πλέον ξεπερασμένη από το σχέδιο του νέου συμφώνου που εγκρίθηκε τον Ιούνιο στο Λουξεμβούργο με μια εντελώς διαφορετική προοπτική της ηπειρωτικής πολιτικής. Προχωράμε με το σχέδιο Mattei και μέσα σε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο. Το συμφέρον της Ιταλίας είναι να εγκριθεί το νέο Σύμφωνο το συντομότερο δυνατό».

Το ευαίσθητο θέμα του μεταναστευτικού στρέφει τα βλέμματα στις Βρυξέλλες, και συγκεκριμένα στη συνάντηση της 28ης Σεπτεμβρίου, όπου αναμένεται να συζητηθεί το Σύμφωνο για το άσυλο και τη μετανάστευση.

Η La Repubblica τονίζει πως «η στρατηγική προβλέπει ότι η Ιταλία θα ‘πατήσει γκάζι’ για να ολοκληρωθεί το νέο Σύμφωνο πριν από το τέλος της νομοθετικής περιόδου, κάτι το οποίο δεν είναι σε καμία περίπτωση δεδομένο».

Caos a #Lampedusa. Protestano i migranti che chiedono di poter lasciare il molo dove sono da ore. Alcuni si buttano in acqua in segno di protesta. Schierati gli agenti della Guardia di Finanza: momenti di forte tensione pic.twitter.com/yP6jcA4PfU — Local Team (@localteamit) September 13, 2023

Επίσης, σύμφωνα με την ίδια ιταλική εφημερίδα, «η Ιταλία, αν και σίγουρα αγωνίζεται για τη διαχείριση της πρώτης υποδοχής μεταναστών με σχεδόν 120.000 αποβιβάσεις το 2023, δεν είναι σε καμία περίπτωση η χώρα που φέρει το μεγαλύτερο βάρος».

Αναλυτικά «όχι μόνο δεν βρίσκεται στην κορυφή της ευρωπαϊκής κατάταξης των χωρών που υποδέχονται τους περισσότερους πρόσφυγες (ακόμη και μετά την ουκρανική κρίση), αλλά -εξετάζοντας τους αριθμούς σε σχέση με τον πληθυσμό- είναι μόλις έβδομη μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τις αιτήσεις ασύλου: εκτός από τη Γερμανία, τη Γαλλία και την Ισπανία (που και σε απόλυτους αριθμούς είναι οι χώρες με τις περισσότερες αιτήσεις), η Ελλάδα, οι Κάτω Χώρες και η Ολλανδία». Βάσει αυτών των αριθμών, καταλήγει η La Repubblica, «η Ιταλία θα έπρεπε να είναι αυτή που προσφέρει αλληλεγγύη σε άλλες χώρες, και όχι το αντίστροφο».

ΠΗΓΗ: ertnews.gr