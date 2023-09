Νεκρό νεογέννητο σε βάρκα με μετανάστες στη Λαμπεντούζα

Η ιταλική ακτοφυλακή διέσωσε σήμερα πάνω από 40 μετανάστες που κινδύνευαν να πνιγούν στα ανοικτά της Λαμπεντούζα.

Όπως μεταδίδουν τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, στην ξηρά μεταφέρθηκε και ένα νεκρό νεογέννητο, το οποίο γεννήθηκε κατά την διάρκεια του διάπλου της Μεσογείου και έχασε την ζωή του έπειτα από λίγες ώρες, στο πλεούμενο που είχε ξεκινήσει το ταξίδι του από την Τυνησία.

Το άτυχο μωρό ενταφιάσθηκε στο νεκροταφείο του νησιού, με άσπρο φέρετρο, ενώ η νεαρή μητέρα του μεταφέρθηκε στο ιατρείο της Λαμπεντούζα για να εξακριβωθεί η κατάσταση της υγείας της. Από τα περασμένα μεσάνυχτα έφτασαν στο μικρό αυτό νησί, νότια της Σικελίας, 121 μετανάστες και πρόσφυγες.

Στη Λαμπεντούζα θα ταξιδέψει αύριο, Κυριακή, η Πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν μετά από πρόσκληση της Ιταλίδας Πρωθυπουργού, Τζόρτζια Μελόνι σύμφωνα με ανάρτηση του Επικεφαλής Εκπροσώπου της Κομισιόν, Ερίκ Μαμέρ, στην πλατφόρμα Χ.





