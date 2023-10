Προθεσμία δύο ωρών για να εκκενωθεί το νοσοκομείο της Γάζας έδωσε το Ισραήλ

Το Ισραήλ έδωσε διορία μόλις δύο ωρών για να εκκενωθεί το νοσοκομείο Αλ Άουντα, σύμφωνα με τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα.

Η ανθρωπιστική οργάνωση είπε ότι το προσωπικό της εξακολουθεί να περιθάλπει ασθενείς, παρά την εντολή εκκένωσης, μεταδίδει το Al Jazeera.

Καταδίκασε, επίσης, «τη συνεχιζόμενη αδιάκριτη αιματοχυσία και τις επιθέσεις στην υγειονομική περίθαλψη στη Γάζα».

«Προσπαθούμε να προστατεύσουμε το προσωπικό και τους ασθενείς μας», έγραψαν οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα στο X.

🔴BREAKING:



Israel has given Al Awda Hospital just two hours to evacuate. Our staff are still treating patients.



We unequivocally condemn this action, the continued indiscriminate bloodshed and attacks on health care in Gaza.



We are trying to protect our staff and patients.