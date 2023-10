Ακυρώθηκε η τετραμερής για τη Γάζα, στο Τελ Αβιβ ο Μπάιντεν

Η τετραμερής σύνοδος που θα διεξαγόταν σήμερα στην Ιορδανία με τη συμμετοχή του Αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν, του Ιορδανού μονάρχη Αμπντάλα Β', του προέδρου της Αιγύπτου Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι και του προέδρου της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς αναβλήθηκε επ’ αόριστον, ανακοίνωσε ο Ιορδανός υπουργός Εξωτερικών, μετά τον πολύνεκρο βομβαρδισμό νοσοκομείου στη Λωρίδα της Γάζας.

Η σύνοδος θα διεξαχθεί «όταν ληφθεί η απόφαση να σταματήσει ο πόλεμος και να τερματιστούν οι σφαγές», τόνισε ο επικεφαλής της ιορδανικής διπλωματίας Αϊμάν Σαφάντι.

Νωρίτερα, ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε πως ο Μπάιντεν, ο οποίος έφτασε στο Ισραήλ, αποφάσισε να «αναβληθεί» η επίσκεψη που σχεδίαζε να κάνει αμέσως μετά στην Ιορδανία. Υποσχέθηκε πως θα βρίσκεται σε επαφή «τις προσεχείς ημέρες» με τους Άραβες ηγέτες που επρόκειτο να συναντήσει στο Αμάν.

Εκατόμβη

Εκατοντάδες άνθρωποι πιστεύεται πως έχασαν τη ζωή τους από το χτύπημα σε νοσοκομείο στη Γάζα. Το υπουργείο Υγείας της Γάζας αναφέρει ότι τουλάχιστον 500 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο νοσοκομείο Al-Ahli Baptist Hospital, πολλοί από αυτούς γυναίκες και παιδιά, ενώ χτυπήθηκε επίσης ένα σχολείο του ΟΗΕ που στεγάζει πρόσφυγες.

Παλαιστίνιοι αξιωματούχοι κατηγόρησαν τις συνεχιζόμενες ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές για το θανατηφόρο περιστατικό, ενώ εκπρόσωπος των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων δήλωσε ότι μια παλαιστινιακή ομάδα του Ισλαμικού Τζιχάντ ευθύνεται για μια «αποτυχημένη εκτόξευση ρουκέτας» που έπληξε το νοσοκομείο. Η οργάνωση Παλαιστινιακός Ισλαμικός Τζιχάντ χαρακτήρισε από την πλευρά της «ψέματα» τις κατηγορίες του Ισραήλ, που της επέρριψε την ευθύνη για τον βομβαρδισμό νοσοκομείου στην πόλη της Γάζας χθες Τρίτη το βράδυ, με απολογισμό εκατοντάδες νεκρούς.

«Όπως συνηθίζει, ο σιωνιστής εχθρός προσπαθεί, κατασκευάζοντας ψέματα, να απαλλαγεί από την ευθύνη του για τη βάρβαρη σφαγή που διέπραξε, βομβαρδίζοντας το νοσοκομείο, στρέφοντας το δάχτυλο προς τον Ισλαμικό Τζιχάντ», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το ισλαμιστικό κίνημα. «Διαβεβαιώνουμε ότι οι κατηγορίες αυτές είναι ψευδείς και ανυπόστατες», πρόσθεσε.

Ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς δήλωσε ότι ο βομβαρδισμός του νοσοκομείου Αλ Αχλί στη Γάζα ήταν «ειδεχθής σφαγή» που δεν μπορεί να γίνει ανεκτή και πρόσθεσε πως πλέον θεωρεί ότι οι συνομιλίες για οτιδήποτε άλλο πέρα από τον τερματισμό του πολέμου είναι απαράδεκτες. «Το Ισραήλ παραβίασε όλες τις κόκκινες γραμμές» και «δεν θα αφήσουμε ούτε θα επιτρέψουμε σε κανέναν να μας διώξει από εκεί», συμπλήρωσε, αναφερόμενος στη Λωρίδα της Γάζας.

A strike on a Gaza hospital killed hundreds of Palestinians, deepening tensions in the Middle East and raising the stakes for US President Joe Biden as he flies to Israel to signal support for its war against Hamas https://t.co/SNGbYVUH6F — Reuters (@Reuters) October 18, 2023

Video από τον ισραηλινό στρατό

Μια αποτυχημένη εκτόξευση ρουκετών από την τρομοκρατική οργάνωση Ισλαμική Τζιχάντ έπληξε το νοσοκομείο Αλ Αχλί στην πόλη της Γάζας, υποστήριξε εκ νέου σήμερα ο ισραηλινός στρατός που έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο πριν και μετά την έκρηξη για να υποστηρίξει τη θέση του.

Δείτε παρακάτω πλάνα από την περιοχή γύρω από το νοσοκομείο πριν και μετά την έκρηξη:

A failed rocket launch by the Islamic Jihad terrorist organization hit the Al Ahli hospital in Gaza City.



IAF footage from the area around the hospital before and after the failed rocket launch by the Islamic Jihad terrorist organization: pic.twitter.com/AvCAkQULAf — Israel Defense Forces (@IDF) October 18, 2023

Στη συνέχεια εκπρόσωπος τύπου του ισραηλινού στρατού παρουσίασε ηχογραφήσεις στις οποίες φερόμενοι ως μέλη της Ισλαμικής Τζιχάντ φέρονται να λένε φωναχτά ότι ευθύνονται για την έκρηξη.

Η συνέντευξη Τύπου είναι εξαιρετικά ασυνήθιστη όσον αφορά τη διάθεση στοιχείων από τις μυστικές υπηρεσίες.

IDF releases a recording of an intercepted phone call between two Hamas operatives who discuss the failed Islamic Jihad rocket that landed on the Gaza hospital. pic.twitter.com/ozoXclXLxD — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 18, 2023

Αγανάκτηση Μπάιντεν

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν δήλωσε, σε επίσημο δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησαν οι υπηρεσίες του στον Λευκό Οίκο, «αγανακτισμένος και βαθιά θλιμμένος» εξαιτίας της «έκρηξης» σε νοσοκομείο της Γάζας και της «φρικτής απώλειας ζωών» που προκάλεσε.

Στο κείμενο, που δόθηκε στη δημοσιότητα ενώ βρίσκονταν εν πτήσει προς το Ισραήλ, ο κ. Μπάιντεν διαβεβαίωσε πως μίλησε με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και με τον Ιορδανό μονάρχη Αμπντάλα Β' «αμέσως μόλις άκουσε την είδηση» και ότι ζήτησε από συνεργάτες του αρμόδιους για την εθνική ασφάλεια να «συνεχίσουν να συγκεντρώνουν πληροφορίες για το τι ακριβώς έγινε».

Νωρίτερα, ο κ. Μπάιντεν εξέφρασε τα «συλλυπητήριά του» στους συγγενείς των θυμάτων και ευχήθηκε «ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες», σύμφωνα με εκπρόσωπό του. Ο Αμερικανός πρόεδρος απέφυγε ωστόσο να εκφραστεί για το ποιος ευθύνεται για το χθεσινό πλήγμα στο νοσοκομείο Αλ Αχλί.

Ιράν: Οι φλόγες των αμερικανοϊσραηλινών βομβών θα καταβροχθίσουν το Ισραήλ

Ο Ιρανός πρόεδρος Εμπραχίμ Ραϊσί καταδίκασε σήμερα τον πολύνεκρο βομβαρδισμό χθες Τρίτη το βράδυ νοσοκομείου στην πόλη της Γάζας, κρίνοντας πως «οι φλόγες των αμερικανοϊσραηλινών βομβών» σύντομα πρόκειται «να καταβροχθίσουν» το Ισραήλ.

«Οι φλόγες των αμερικανοϊσραηλινών βομβών, οι οποίες ερρίφθησαν απόψε πάνω σε Παλαιστίνιους αρρώστους και τραυματίες στο νοσοκομείο αλ Μουαμντάνι στη Γάζα, σύντομα θα καταβροχθίσουν τους σιωνιστές», δήλωσε ο κ. Ραϊσί, σύμφωνα με το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ

Εν τω μεταξύ, κατόπιν αιτήματος της Ρωσίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών πρόκειται να συνεδριάσει εκτάκτως εντός της ημέρας, έπειτα από τον πολύνεκρο βομβαρδισμό στη Λωρίδα της Γάζας, ενώ αναμένεται να συζητήσουν σχέδιο απόφασης που καταρτίστηκε από τη Βραζιλία, στο πλαίσιο της προσπάθειας να υιοθετηθεί κοινή θέση για τον πόλεμο Ισραήλ/Χαμάς.

«Η Ρωσία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ζήτησαν να διεξαχθεί κατεπείγουσα δημόσια συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών το πρωί της 18ης Οκτωβρίου, εξαιτίας του πλήγματος σε νοσοκομείο στη Γάζα», ανέφερε μέσω Telegram ο αναπληρωτής πρεσβευτής της Μόσχας στον ΟΗΕ, Ντμίτρι Πολιάνσκι.

Η συνεδρίαση αυτή θα διεξαχθεί σήμερα στις 17:00 (ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Ο κ. Πολιάνσκι ανέφερε πως θα εισηγηθεί να προστεθεί στο κείμενο σθεναρή καταδίκη του πλήγματος στο νοσοκομείο.

«Υποβάλαμε τροπολογία που αφορά την καταδίκη των πληγμάτων στη Γάζα, την καταδίκη του πλήγματος στο νοσοκομείο Αλ Αχλί Αλ Αραμπί», ανέφερε ο κ. Πολιάνσκι.

Καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν βρίσκεται εν πτήσει προς το Ισραήλ, διπλωματικές πηγές δήλωναν πως αναμένουν να διεξαχθεί ψηφοφορία επί του σχεδίου απόφασης που καταρτίστηκε από τη Βραζιλία, τη χώρα που ασκεί την προεδρία του κορυφαίου οργάνου του ΟΗΕ τον Οκτώβριο, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.

Εν μέσω εντατικών διπλωματικών επαφών για τον πόλεμο Ισραήλ/Χαμάς, το ΣΑ απέρριψε προχθές Δευτέρα το βράδυ σχέδιο απόφασης συνταγμένο από τη Ρωσία, που καλούσε να κηρυχθεί άμεσα «κατάπαυση του πυρός για ανθρωπιστικούς λόγους» και πλέον αναμένεται να αποφανθεί για το δεύτερο κείμενο.

Το ρωσικό κείμενο καλούσε να υπάρξει «άμεση, διαρκής και πλήρως σεβαστή ανθρωπιστική κατάπαυση του πυρός», καταδίκαζε «τη βία και τις εχθροπραξίες εναντίον αμάχων και όλες τις τρομοκρατικές ενέργειες», ενώ αξίωνε να υπάρξει «ανεμπόδιστη» διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας, που παραμένει υπό πολιορκία, και απελευθέρωση όλων των ομήρων. Χωρίς όμως να περιέχει ρητή καταδίκη των επιθέσεων της Χαμάς στο Ισραήλ, κάτι απαράδεκτο για τις ΗΠΑ, τη Βρετανία και τη Γαλλία.

Το βραζιλιάνικο σχέδιο απόφασης αντίθετα αναφέρεται συγκεκριμένα στις «ειδεχθείς τρομοκρατικές επιθέσεις της Χαμάς».

Νέες κυρώσεις από ΗΠΑ στη Χαμάς

Σημειώνεται πως δημοσίευμα του ειδησεογραφικού ιστοτόπου Axios, επικαλούμενο πηγές στην αμερικανική κυβέρνηση, μετέδωσε πως το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών προετοιμάζεται για να ανακοινώσει εντός της τρέχουσας εβδομάδας νέες κυρώσεις σε βάρος ηγετικών στελεχών του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς, μετά την πολύνεκρη επίθεση μαχητών του στο ισραηλινό έδαφος την 7η Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, αν και γενικά οι ηγέτες της Χαμάς δεν διαθέτουν πόρους στις ΗΠΑ, οι κυρώσεις θα αυξήσουν την πίεση σε χώρες που τους φιλοξενούν.

ΗΠΑ: Αποχωρούν τα μη απαραίτητα μέλη του προσωπικού της πρεσβείας από τη Βηρυτό

Στο μεταξύ, το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ ενέκρινε χθες Τρίτη την «εθελοντική, προσωρινή» αποχώρηση από τον Λίβανο μελών του προσωπικού του στην αμερικανική πρεσβεία στη Βηρυτό που δεν κρίνονται απολύτως απαραίτητα και μελών οικογενειών των διπλωματών του, εξαιτίας της επιδείνωσης της ασφάλειας στη χώρα με φόντο τον πόλεμο Ισραήλ/Χαμάς.

Ταυτόχρονα, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανέβασε από το 3 στο 4 («μην ταξιδεύετε εκεί»), στο υψηλότερο επίπεδο, την αποθάρρυνση των ταξιδιών Αμερικανών πολιτών στον Λίβανο. Η νέα ταξιδιωτική οδηγία εκδόθηκε σε αντικατάσταση προηγούμενης, της 13ης Ιουλίου.

«Μην ταξιδεύετε στον Λίβανο, εξαιτίας της απρόβλεπτης κατάστασης ασφαλείας που συνδέεται με τις εκτοξεύσεις ρουκετών, πυραύλων και των βολών πυροβολικού μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ ή άλλων ένοπλων οργανώσεων», αναφέρει η νέα οδηγία.

Οι συγκρούσεις ανάμεσα στο σιιτικό κίνημα Χεζμπολάχ του Λιβάνου, συμμάχου της Χαμάς, και του ισραηλινού στρατού πολλαπλασιάστηκαν μετά την 7η Οκτωβρίου στα σύνορα.

Χθες Τρίτη εξάλλου η Χεζμπολάχ ανακήρυξε τη σημερινή «ημέρα οργής» για τον βομβαρδισμό του νοσοκομείου Αλ Αχλί στη Γάζα με εκατοντάδες νεκρούς, «σφαγή» για την οποία κατηγόρησε το Ισραήλ.

Το κάλεσμα του κινήματος δημοσιοποιήθηκε καθώς εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν μπροστά στην πρεσβεία στην Άουκαρ, βόρεια συνοικία της πρωτεύουσας Βηρυτού, και φώναξαν συνθήματα όπως «θάνατος στην Αμερική» και «θάνατος στο Ισραήλ», διαπίστωσαν ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτορείου.

Από το ξέσπασμα του πολέμου Ισραήλ/Χαμάς, με έναυσμα την αιφνιδιαστική πολύνεκρη επίθεση του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος στο ισραηλινό έδαφος, την 7η Οκτωβρίου, οι συγκρούσεις σε τομείς των συνόρων του Ισραήλ με τον Λίβανο έχουν στοιχίσει τη ζωή τουλάχιστον δέκα ανθρώπων στη λιβανέζικη πλευρά, συμπεριλαμβανομένων μαχητών, καθώς και εικονολήπτη του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς και αμάχων. Στην ισραηλινή πλευρά, οι αρχές κάνουν λόγο για τουλάχιστον τρεις θανάτους.

Με πληροφορίες από: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP, Reuters, Al Jazeera, Haaretz, Jerusalem Post, CNN