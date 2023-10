Πρεσβεία ΗΠΑ στο Ισραήλ: Τα σύνορα Γάζας-Αιγύπτου μπορεί να ανοίξουν σήμερα

Πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες το πέρασμα της Ράφα θα ανοίξει στις 10 π.μ. τοπική ώρα σήμερα, επικαλείται η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ισραήλ, προσθέτοντας ότι τα σύνορα Γάζας-Αιγύπτου μπορεί να ανοίξουν σήμερα Σάββατο.

Σε ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο X, η πρεσβεία ανέφερε ότι «έλαβε πληροφορίες» ότι το πέρασμα της Ράφα θα ανοίξει στις 10 π.μ. «Αν ανοίξουν τα σύνορα, δεν γνωρίζουμε πόσο καιρό θα παραμείνουν ανοιχτά για να αναχωρήσουν οι ξένοι πολίτες από τη Γάζα», σημειώνει.

Η πρεσβεία προειδοποιεί για «δυνητικά χαοτικό περιβάλλον και στις δύο πλευρές της διέλευσης».

Security Alert 11: We have received info that the Rafah border crossing between Gaza and Egypt will open on Saturday, 21 October, 10:00am local time. If the border is opened, we do not know how long it will remain open for foreign citizens to depart Gaza. https://t.co/WD8AeWCrkB pic.twitter.com/XPZQUiu10v