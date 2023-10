Συνεχές σφυροκόπημα στη Γάζα εν αναμονή της εισβολής

Συνεχίζονται οι βομβαρδισμοί στη Γάζα εν αναμονή της χερσαίας εισβολής, με το Ισραήλ να δηλώνει ότι πολλές από τις ρουκέτες της Χαμάς προσγειώνονται επίσης μέσα στη Γάζα.

«Το ένα πέμπτο των ρουκετών που εκτοξεύθηκαν από τους τρομοκράτες τις τελευταίες 24 ώρες έπεσαν στη Γάζα σκοτώνοντας πολίτες, ανέφερε ο Ισραηλινός Στρατός (IDF) σε ενημέρωσή του νωρίτερα.



Ο εκπρόσωπος του IDF Ντάνιελ Χαγκάρι έκανε λόγο για 550 ρουκέτες από τη Χαμάς και το Ισλαμιστικό Τζιχάντ που έπεσαν μέσα στη Γάζα, σκοτώνοντας αθώους αμάχους. «Σκοτώνουν τους ίδιους τους ανθρώπους τους», τόνισε.

1 in 5 Hamas & Islamic Jihad rockets hit Gaza in the last 24 hours. pic.twitter.com/sfOv02NMuU — Israel Defense Forces (@IDF) October 21, 2023

Την ίδια στιγμή φαίνεται πως ο χρόνος μετρά αντίστροφα για την χερσαία επιχείρηση στη Γάζα, καθώς οι Ισραηλινοί εντείνουν τις προετοιμασίες τους με τον στρατό να ανακοινώνει ότι δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες βρίσκονται στην πρώτη γραμμή και προετοιμάζονται εντατικά.

Ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη, αλλά και χερσαίες δυνάμεις στόχευσαν σήμερα ενόπλους που εκτόξευαν ρουκέτες και αντιαρματικούς πυραύλους κοντά στα σύνορα με το Λίβανο, όπως ανακοίνωσαν οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ.

«Οι στόχοι αναγνωρίστηκαν στη διάρκεια των βομβαρδισμών», ανακοίνωσε ο στρατός. Οι στρατιώτες απάντησαν σε έναν τρίτο κύκλο πυραυλικής επίθεσης, πρόσθεσαν οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ.

Χαμάς: Δεν συζητάμε την τύχη των ομήρων εάν δεν σταματήσουν οι επιχειρήσεις

H Χαμάς ανακοίνωσε ότι δεν θα συζητήσει την τύχη των ομήρων του στρατού του Ισραήλ, μέχρι να σταματήσει η ισραηλινή “επιθετικότητα” του στη Λωρίδα της Γάζας.

“Η στάση μας αναφορικά με τον στρατό του Ισραήλ είναι ξεκάθαρη: σχετίζεται με (ενδεχόμενη) ανταλλαγή κρατουμένων και δεν θα τη συζητήσουμε μέχρι το Ισραήλ να τερματίσει την επιθετικότητα του στη Γάζα και στους Παλαιστίνιους”, δήλωσε ο αξιωματούχος της Χαμάς Οσάμα Χαμντάμ από τον Λίβανο, στη διάρκεια μιας τηλεοπτικής εκπομπής.

Φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια έφτασαν στη νότια Λωρίδα της Γάζας

Φορτηγά φορτωμένα με ανθρωπιστική βοήθεια πέρασαν μέσω της Ράφα προς την πολιορκημένη Λωρίδα της Γάζας σήμερα Σάββατο και έφτασαν σήμερα στο νότιο τμήμα της, όπως δήλωσε στο Reuters ένας Παλαιστίνιος αξιωματούχος.

«Το κομβόι ανθρωπιστικής βοήθειας αφορούσε 20 φορτηγά που μετέφεραν φάρμακα, ιατρικό εξοπλισμό και περιορισμένο αριθμό αποθεμάτων τροφίμων (τρόφιμα σε κονσέρβες)», αναφέρεται σε ανακοίνωση του γραφείου Τύπου της Χαμάς.

«Αντιπροσωπεύουν μόνο το 3% από τον αριθμό των φορτηγών που εισέρχεται καθημερινά στη Γάζα για την κάλυψη υγειονομικών και ανθρωπιστικών αναγκών πριν από την πολεμική κρίση», ανέφερε ανακοίνωση του παλαιστινιακού υπουργείου Υγείας.

Το άνοιγμα της Ράφα, της μοναδικής μη ισραηλινής συνοριακής διέλευσης που έχει η Γάζα, περιπλέκεται από την ανάγκη να συμφωνήσουν όλοι, Αίγυπτος, Ισραήλ και Χαμάς για να συμβεί αυτό. Η Αίγυπτος και το Ισραήλ έχουν κατηγορήσει η μία την άλλη και τη Χαμάς για το ότι δεν είχε μέχρι τώρα ανοίξει η Ράφα.

Δεν περιλαμβάνονται καύσιμα

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι η ανθρωπιστική βοήθεια που εισέρχεται στη Λωρίδα της Γάζας θα φτάσει μόνο στις νότιες περιοχές του θύλακα, όπου προέτρεψε τους Παλαιστίνιους αμάχους να συγκεντρωθούν για να αποφύγουν τις μάχες του με τη Χαμάς.

Σε τηλεοπτική ενημέρωση, ο επικεφαλής εκπρόσωπος υποναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι είπε ότι οι αποστολές βοήθειας δεν περιλαμβάνουν καύσιμα.

Πρόσθεσε ότι 210 είναι οι όμηροι που κρατάει η Χαμάς από την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου στο Ισραήλ, και είπε ότι περίπου το 20% των παλαιστινιακών ρουκετών που εκτοξεύτηκαν από την Παρασκευή είχαν πέσει στη Γάζα λόγω αστοχιών, προκαλώντας θύματα.

“Κάνουμε έκκληση προς τη διεθνή κοινότητα και την Αίγυπτο να συνεργαστούν άμεσα για τον εφοδιασμό σε καύσιμα και υγειονομικό υλικό πρώτης ανάγκης, πριν χαθούν περισσότερα θύματα στα νοσοκομεία”, ανέφερε η σχετική ανακοίνωση.



Νωρίτερα, η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ισραήλ μετέδωσε πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες το πέρασμα της Ράφα θα άνοιγε στις 10 π.μ. τοπική ώρα σήμερα.

Σε ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο X, η πρεσβεία ανέφερε ότι «έλαβε πληροφορίες» ότι το πέρασμα της Ράφα θα άνοιγε στις 10 π.μ. «Αν ανοίξουν τα σύνορα, δεν γνωρίζουμε πόσο καιρό θα παραμείνουν ανοιχτά για να αναχωρήσουν οι ξένοι πολίτες από τη Γάζα», σημείωσε.

Η πρεσβεία προειδοποίησε για «δυνητικά χαοτικό περιβάλλον και στις δύο πλευρές της διέλευσης».

Security Alert 11: We have received info that the Rafah border crossing between Gaza and Egypt will open on Saturday, 21 October, 10:00am local time. If the border is opened, we do not know how long it will remain open for foreign citizens to depart Gaza. https://t.co/WD8AeWCrkB pic.twitter.com/XPZQUiu10v — U.S. Embassy Jerusalem (@usembassyjlm) October 21, 2023

Σολτς: Καλό βήμα η άφιξη ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα

Νετανιάχου μετά την απελευθέρωση δύο ομήρων: Θα πολεμήσουμε μέχρι τη νίκη

Οι δύο Αμερικανίδες που αφέθηκαν ελεύθερες από τη Χαμάς - μία μητέρα και η έφηβη κόρη της που ζουν στην περιοχή του Σικάγο-επανενώθηκαν με την οικογένειά τους στο Ισραήλ χθες Παρασκευή, σχεδόν δύο εβδομάδες αφού απήχθησαν μαζί με δεκάδες άλλους ανθρώπους από μαχητές της παλαιστινιακής οργάνωσης.

Η 59χρονη Τζούντιθ Τάι Ραάναν και η 17χρονη κόρη της Νάταλι παραδόθηκαν στις ισραηλινές δυνάμεις στα σύνορα με τη Λωρίδα της Γάζας.

Την απελευθέρωσή τους ανακοίνωσε ο Αμπού Ουμπάιντα, εκπρόσωπος της ένοπλης πτέρυγας της Χαμάς των Ταξιαρχιών Εζεντίν αλ Κάσαμ και την επιβεβαίωσε λίγη ώρα αργότερα ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ο Νετανιάχου επεσήμανε ότι οι δύο Αμερικανίδες, που διαμένουν στο προάστιο Έβανστον του Σικάγο, βρίσκονται «καθ’ οδόν προς ένα σημείο συνάντησης σε στρατιωτική βάση στο κέντρο της χώρας, όπου τους περιμένουν μέλη της οικογένειάς τους».

Παράλληλα ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δεσμεύθηκε ότι το Ισραήλ «θα πολεμήσει μέχρι τη νίκη» στη Γάζα.

«Δύο από τους απαχθέντες μας είναι σπίτι τους. Δεν παραιτούμαστε από τις προσπάθειες να επιστρέψουν όλοι οι απαχθέντες και οι αγνοούμενοι», τόνισε στην ανακοίνωσή του. «Παράλληλα θα συνεχίσουμε να πολεμάμε μέχρι τη νίκη», κατάληξε ο Νετανιάχου.

Ο Ούρι Ραάναν, πατέρας της Νάταλι, δήλωσε ότι μίλησε με την κόρη του στο τηλέφωνο. «Ακούστηκε πάρα πολύ καλά, πολύ χαρούμενη και μοιάζει να είναι καλά».

Σύμφωνα με τον Νετανιάχου και την οικογένειά τους, οι δύο γυναίκες απήθχησαν από το κιμπούτς Ναχάλ Οζ στη διάρκεια της επίθεση της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου.

Οι δύο γυναίκες επισκέφθηκαν το κιμπούτς, που βρίσκεται περίπου 2 χιλιόμετρα από τα σύνορα με τη Γάζα, στο πλαίσιο ταξιδιού τους που ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο για να γιορτάσουν τις εβραϊκές γιορτές, την αποφοίτηση της Νάταλι από το σχολείο και τα 85α γενέθλια της γιαγιά της, δήλωσαν συγγενείς τους.

Στο μεταξύ η Διεθνής Επιτροπή Ερυθρού Σταυρού ανακοίνωσε ότι συνέβαλε στην απελευθέρωση των δύο γυναικών.

Σε ανακοίνωσή της η Μιριάνα Σπόλιαριτς Έγκερ εξήγησε ότι η ΔΕΕΣ συνέβαλε στην απελευθέρωσή τους «μεταφέροντας τους ομήρους από τη Γάζα στο Ισραήλ», υπογραμμίζοντας την ουδετερότητα του οργανισμού του οποίου προΐσταται.

«Η σημερινή απελευθέρωση δύο ομήρων από τη Γάζα αποτελεί αχτίδα ελπίδας. Είμαστε εξαιρετικά ανακουφισμένοι που κατάφεραν να επιστρέψουν στην οικογένειά τους έπειτα από δύο εβδομάδες αγωνίας», τόνισε.

Οι δύο γυναίκες ήταν μεταξύ των περίπου 200 ομήρων που κρατά η Χαμάς. Σύμφωνα με την παλαιστινιακή οργάνωση, 50 άλλοι όμηροι κρατούνται από άλλες ένοπλες ομάδες στη Γάζα, ενώ περισσότεροι από 20 έχουν σκοτωθεί από τις ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές.

Η Χαμάς διευκρίνισε ότι οι δύο Αμερικανίδες αφέθηκαν ελεύθερες για «ανθρωπιστικούς λόγους», έπειτα από τη μεσολάβηση του Κατάρ.

Πηγή που έχει γνώση των διαπραγματεύσεων σχολίασε ότι η απελευθέρωση των δύο αποτελεί «ένα πρώτο βήμα», ενώ πρόσθεσε ότι «συνεχίζονται οι συνομιλίες για περισσότερες απελευθερώσεις».

Αμερικανοί και Βρετανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι συνεργάζονται με το Κατάρ για να πετύχουν την απελευθέρωση και των υπόλοιπων ομήρων, που κατάγονται από διάφορες χώρες, όπως η Ταϊλάνδη, η Αργεντινή, η Γερμανία, η Γαλλία και η Πορτογαλία.

Αντίδραση ΗΠΑ

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν ευχαρίστησε το Κατάρ και το Ισραήλ για τη συνεργασία τους προκειμένου να αφεθούν ελεύθερες οι δύο όμηροι. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ο Μπάιντεν ανέφερε ότι μίλησε μαζί τους τηλεφωνικά και ανήρτησε φωτογραφία τους η οποία μοιάζει να τραβήχτηκε την ώρα της συνομιλίας τους.

Παράλληλα ο Αμερικανός πρόεδρος δεσμεύθηκε ότι η χώρα του «δεν θα σταματήσει αν δεν φέρει πίσω στο σπίτι τους» και τους υπόλοιπους Αμερικανούς πολίτες που κρατούνται όμηροι.

Η Ουάσινγκτον δεν έχει διευκρινίσει πόσοι Αμερικανοί είναι μεταξύ των ομήρων.

I just spoke with the two Americans released today after being held hostage by Hamas. I let them know that their government will fully support them as they recover and heal.



Jill and I will continue holding close in our hearts all the families of unaccounted for Americans. pic.twitter.com/oXk6gfrD8M — President Biden (@POTUS) October 20, 2023

Από την πλευρά του ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν τόνισε ότι όλοι οι όμηροι «πρέπει να αφεθούν ελεύθεροι αμέσως και χωρίς όρους». «Υπάρχουν άλλοι 10 Αμερικανοί η τύχη των οποίων αγνοείται σε αυτή τη σύρραξη. Γνωρίζουμε ότι κάποιοι από αυτούς κρατούνται από τη Χαμάς», εξήγησε.

Εξάλλου όταν ρωτήθηκε αν το Ισραήλ μέχρι στιγμής συμμορφώνεται με το δίκαιο του πολέμου στην απάντησή του στην επίθεση της Χαμάς, ο Μπλίνκεν επανέλαβε ότι το Ισραήλ έχει το δικαίωμα να αμύνεται και να διασφαλίσει ότι η παλαιστινιακή οργάνωση δεν θα εξαπολύσει νέες επιθέσεις.

«Είναι σημαντικό οι επιχειρήσεις να διεξάγονται με βάση το διεθνές δίκαιο, το ανθρωπιστικό δίκαιο, το δίκαιο του πολέμου», επεσήμανε. «Θα υπάρχει πολύς χρόνος για να κάνουμε εκτιμήσεις για το πώς διεξήχθησαν αυτές οι επιχειρήσεις, αλλά μπορώ να πω από την πλευρά των ΗΠΑ ότι αυτό παραμένει σημαντικό για εμάς».

Το γραφείο Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ (Ocha) ανακοίνωσε χθες ότι περισσότερα από 14.000 σπίτια στη Λωρίδα της Γάζας - σχεδόν το ένα τρίτο του συνόλου-έχουν υποστεί ζημιές και σχεδόν 13.000 έχουν καταστραφεί ολοσχερώς.

με πληροφορίες από Reuters, Bloomberg, ΑΠΕ-ΜΠΕ