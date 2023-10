Αιγυπτιακό φυλάκιο χτυπήθηκε από «λάθος» του ισραηλινού στρατού

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι ένα από τα άρματα μάχης του έπληξε "κατά λάθος" αιγυπτιακή θέση κοντά στα σύνορα μεταξύ των δυο χωρών.

"Πριν από λίγο, ένα άρμα μάχης του ισραηλινού στρατού χτύπησε κατά λάθος αιγυπτιακή θέση κοντά στα σύνορα στον τομέα Κερέμ Σαλόμ", ανακοίνωσε ο στρατός.

"Το περιστατικό ερευνάται και οι λεπτομέρειες είναι υπό εξέταση. Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις εκφράζουν λύπη σε σχέση με το περιστατικό", αναφέρει ανακοίνωση του στρατού, χωρίς να δίνει περισσότερα στοιχεία.

ABC News: U.S. State Dept.: American citizen killed in action in Israel:.https://t.co/ZhwtZr1Eic