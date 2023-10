Εκτεταμένες χερσαίες επιχειρήσεις Ισραηλινών στη Γάζα

Ο ισραηλινός στρατός επέκτεινε σημαντικά τις χερσαίες επιχειρήσεις του στη Λωρίδα της Γάζας, εντείνοντας την επίθεση στον παλαιστινιακό θύλακα και εξαπολύοντας ένα νέο έντονο αεροπορικό βομβαρδισμό.

Η κλιμάκωση έρχεται 48 ώρες αφότου ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, είπε σε εθνικό ακροατήριο ότι η κυβέρνησή του προετοίμαζε μια «εισβολή» στη Γάζα. Ωστόσο, παραμένει ασαφές εάν η εντατικοποίηση των στρατιωτικών επιχειρήσεων είναι το προοίμιο για μια ευρύτερη επιχείρηση.

Ο υποναύαρχος Daniel Hagari, εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, είπε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις είχαν πραγματοποιήσει περιορισμένες εισβολές στη Γάζα τις προηγούμενες δύο νύχτες και τώρα «επέκτειναν» τις επιχειρήσεις στο έδαφος.

«Τις τελευταίες ώρες έχουμε εντείνει τις επιθέσεις στη Γάζα. Η αεροπορία επιτίθεται ευρέως σε υπόγειους στόχους και στόχους τρομοκρατών», είπε σε μια ενημέρωση. «Σε συνέχεια των επιθετικών επιχειρήσεων που κάναμε τις τελευταίες ημέρες, οι χερσαίες δυνάμεις επεκτείνουν τις χερσαίες επιχειρήσεις τους σήμερα το απόγευμα».

Οι εξελίξεις τρέχουν καθώς πληροφορίες αναφέρουν ότι εν τέλει υπήρξε μικρή πρόοδος στο θέμα των διαπραγματεύσεων για την απελευθέρωση των πάνω από 200 ομήρων που κρατά η Χαμάς και άλλες οργανώσεις.

Ο Τζον Κίρμπι, ανώτατο στέλεχος του Λευκού Οίκου, είπε ότι οι ΗΠΑ δεν θέτουν «κόκκινες γραμμές» για το Ισραήλ καθώς επέκτειναν τις χερσαίες επιχειρήσεις, παρότι η Ουάσιγκτον θα συνεχίσει να εκφράζει τις ανησυχίες της για την «προσέγγιση» του ισραηλινού στρατού στη σύγκρουση, γράφουν οι Financial Times.

«Δεν χαράσσουμε κόκκινες γραμμές για το Ισραήλ. Συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε τις ανάγκες ασφαλείας τους», δήλωσε ο Κίρμπι, εκπρόσωπος του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας. Και πρόσθεσε: «Δεν ντρεπόμασταν να εκφράσουμε τις ανησυχίες μας σχετικά με τις απώλειες αμάχων, τις παράπλευρες ζημιές και την προσέγγιση που μπορεί να επιλέξουν να ακολουθήσουν».

Heavily intensified lsraeli airstrikes hit Gaza Strip. pic.twitter.com/GvAJDuvDLB — TIMES OF GAZA (@Timesofgaza) October 27, 2023

Πηγές: Δεν είναι η μεγάλη επίθεση

Αμερικανοί και Ισραηλινοί αξιωματούχοι, πάντως, δηλώνουν στο ABC ότι η αποψινή επιχείρηση δεν είναι η μεγάλης κλίμακας επίθεση. Ανώνυμη αμερικανική πηγή λέει στο δίκτυο ότι η επιχείρηση είναι περιορισμένη.

Ο εκπρόσωπος του IDF Peter Lerner λέει ότι η τρέχουσα δράση δεν είναι η μεγάλη επιχείρηση που αναμένεται.

«Θα νοιώσουν την οργή μας»

Η Χαμάς «θα πληρώσει για τα εγκλήματά της κατά της ανθρωπότητας και απόψε ξεκινάμε την εκδίκηση», δήλωσε ένας σύμβουλος του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο Μαρκ Ρεγκέβ. «Η Χαμάς θα νιώσει απόψε την οργή μας», συνέχισε.

Μιλώντας στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο Fox News ο Ρεγκέβ είπε ότι το Ισραήλ εντείνει την πίεση στη Χαμάς, οι στρατιωτικές επιχειρήσεις του είναι σε εξέλιξη και η Γάζα θα είναι «πολύ διαφορετική» όταν ολοκληρωθούν. «Θα συνεχίσουν να δέχονται τα στρατιωτικά πλήγματά μας μέχρι να διαλύσουμε τη στρατιωτική μηχανή τους και την πολιτική υποδομή τους στη Γάζα. Όταν τελειώσει όλο αυτό, η Γάζα θα είναι πολύ διαφορετική», πρόσθεσε.

Στο μεταξύ, από την έδρα των Ηνωμένων Εθνών ο υπουργός Εξωτερικών της Ιορδανίας δήλωσε ότι μόλις ξεκίνησε η χερσαία επίθεση του Ισραήλ στη Γάζα και προειδοποίησε για «ανθρωπιστική καταστροφή επικών διαστάσεων».

Χωρίς τηλεπικοινωνίες και Internet

Νωρίτερα, η κυβέρνηση της Χαμάς ανακοίνωσε ότι έχουν διακοπεί οι τηλεπικοινωνίες και το Ίντερνετ στον παλαιστινιακό θύλακα. Το Netblocks, ένας οργανισμός που παρακολουθεί την κυβερνοασφάλεια και την πρόσβαση στο Ίντερνετ σε όλο τον κόσμο, έκανε λόγο για «κατάρρευση» των συνδέσεων στη Λωρίδα της Γάζας.

Οι βομβαρδισμοί είναι «οι σφοδρότεροι από την έναρξη του πολέμου, στις 7 Οκτωβρίου», ανέφερε η Χαμάς, κατηγορώντας το Ισραήλ ότι «προετοιμάζεται για σφαγές».

Αργά το απόγευμα, ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Ντάνιελ Χαγκάρι δήλωσε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν εντείνει τους αεροπορικούς βομβαρδισμούς στη Λωρίδα της Γάζας και θα συνεχίσουν τη διεξαγωγή χερσαίων επιχειρήσεων.

Όπως ανέφερε, οι χερσαίες δυνάμεις θα επεκτείνουν τις επιχειρήσεις τους κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Όπως μεταδίδουν οι Times of Israel, ο Χαγκάρι τόνισε ότι ο ισραηλινός στρατός θα συνεχίσει τον βοβμαρδισμό της Γάζας και των γύρω περιοχών και κάλεσε τους κατοίκους της Γάζας να μετακινηθούν νότια.

Είμαστε προετοιμασμένοι σε όλα τα μέτωπα για να διαφυλάξουμε την ασφάλεια του Ισραήλ, υπογράμμισε.

Χαμάς: Καλεί τους Παλαιστινίους να αντιμετωπίσουν τους στρατιώτες του Ισραήλ

Νέο μήνυμα από τη Χαμάς με το οποίο καλεί τους Παλαιστινίους να αντιμετωπίσουν τους στρατιώτες του Ισραήλ σε ολόκληρη τη Δυτική Όχθη.

Είναι το δεύτερο μήνυμα σήμερα, όπως μεταδίδει το ertnews.gr καθώς λίγο νωρίτερα είχε καλέσει τη διεθνή κοινότητα να δράσει για να σταματήσουν οι βομβαρδισμοί του Ισραήλ. Τώρα η Χαμάς να καλεί τους Παλαιστινίους να αντιμετωπίσουν τους στρατιώτες του Ισραήλ όχι στη Λωρίδα της Γάζας, αυτή τη φορά στη Δυτική Όχθη, πράγμα που δείχνει μια ενδεχομένως τάση κλιμάκωσης στην περιοχή.

Επιδρομές

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν σήμερα το πρωί πως το πεζικό τους πραγματοποίησε «στοχευμένη επιδρομή στον κεντρικό τομέα της Λωρίδας της Γάζας», υποστηριζόμενο από «καταδιωκτικά και μη επανδρωμένα αεροσκάφη», πλήττοντας στόχους της Χαμάς.

Οι στρατιώτες εγκατέλειψαν στη συνέχεια το παλαιστινιακό έδαφος χωρίς να έχουν τραυματίες, ανέφερε ο στρατός σε ανακοίνωσή του. Εκτός από την επιδρομή αυτή, οι ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν πως βομβάρδισαν θέσεις της Χαμάς «σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας».

Παράλληλα με την επιχείρηση αυτή στο έδαφος, στόχοι «που ανήκουν στην τρομοκρατική οργάνωση της Χαμάς» βομβαρδίσθηκαν στο κεντρικό τμήμα του θύλακα «και παντού στη Λωρίδα της Γάζας», σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Στην ανακοίνωση προστίθεται πως καταστράφηκαν πλατφόρμες εκτόξευσης ρουκετών, κέντρα διοίκησης της Χαμάς, ενώ εξουδετερώθηκαν μαχητές του ισλαμιστικού παλαιστινιακού κινήματος.

OPERATIONAL UPDATE: The IDF conducted strikes on Hamas terrorist targets over the last 24 hours.



IDF ground troops, fighter jets and UAVs struck:



🔴 Anti-tank missile launch sites

🔴 Command & control centers

🔴 Hamas terrorist operatives



The troops exited the area and no… pic.twitter.com/yNdiY6XTby — Israel Defense Forces (@IDF) October 27, 2023

Madhath Mubashar—Commander of Hamas' Western Khan Yunis Battalion—was eliminated by an IDF aerial strike.



Furthermore, the IDF struck 250+ Hamas targets including a terrorist tunnel network in Gaza that detonated the secondary explosions. pic.twitter.com/qaB5J0np2G — Israel Defense Forces (@IDF) October 27, 2023

לוחמי שייטת 13 ביצעו במהלך הלילה פשיטה ממוקדת מהים בדרום רצועת עזה. במסגרת הפעילות, הכוחות השמידו תשתיות טרור של ארגון הטרור חמאס ופעלו במתחם המשמש את כוחות הקומנדו הימי של הארגון.



בתקיפה לקחו חלק כלי שיט נוספים של זרוע הים וכלי טיס. הכוחות יצאו מהמרחב עם סיום המשימה. pic.twitter.com/3l9Ouqi9nj — דובר צה״ל דניאל הגרי - Daniel Hagari (@IDFSpokesperson) October 27, 2023

Ρουκέτα στο Τελ Αβίβ, πληροφορίες για τρεις τραυματίες

Βίντεο που δημοσίευσε ο ιστότοπος «The Times Of Israel» δείχνει επίθεση με ρουκέτα στο Τελ Αβίβ. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, υπάρχουν τρεις τραυματίες.

Footage shows the moment of the rocket impact in Tel Aviv pic.twitter.com/BnyWYeDRgd — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 27, 2023

Ισραήλ: Κάτω από νοσοκομείο στη Γάζα το κέντρο επιχειρήσεων της Χαμάς

Σε ενημέρωση δημοσιογράφων των διεθνών μέσων ενημέρωσης, ο εκπρόσωπος Τύπου του ισραηλινού στρατού, Ντάνιελ Χαγκάρι, δήλωσε ότι το κύριο κέντρο επιχειρήσεων της Χαμάς βρίσκεται κάτω από το Νοσοκομείο Σίφα στην πόλη της Γάζας.

Όπως μεταδίδουν οι Times of Israel, ο Χαγκάρι τόνισε ότι η Χαμάς έχει πολλά υπόγεια συγκροτήματα κάτω από τη Σίφα - το μεγαλύτερο νοσοκομείο στη Λωρίδα της Γάζας - τα οποία χρησιμοποιούνται από τους ηγέτες της για να κατευθύνουν επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ.

«Έχουμε συγκεκριμένα στοιχεία ότι εκατοντάδες τρομοκράτες συνέρρευσαν στο νοσοκομείο για να κρυφτούν εκεί μετά τις σφαγές της 7ης Οκτωβρίου» υπογράμμισε.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι το Ισραήλ έχει πληροφορίες ότι υπάρχουν πολλές σήραγγες που οδηγούν στην υπόγεια βάση από σημεία εκτός του νοσοκομείου, έτσι ώστε οι αξιωματούχοι της Χαμάς να μην χρειάζεται να μπουν στο νοσοκομείο για να φτάσουν σε αυτό. Όμως ο Χαγκάρι σημείωσε ότι υπάρχει και μια είσοδος στο υπόγειο συγκρότημα μέσα από μια από τις πτέρυγες του νοσοκομείου.

«Οι τρομοκράτες της Χαμάς λειτουργούν μέσα και κάτω από το νοσοκομείο Σίφα — και άλλα νοσοκομεία στη Γάζα — με ένα δίκτυο τρομοκρατικών τούνελ» υπογράμμισε. «Η Σίφα δεν είναι το μόνο νοσοκομείο – είναι ένα από τα πολλά. Η χρήση των νοσοκομείων από τη Χαμάς είναι συστηματική» πρόσθεσε.

Επιπλέον, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, η εσωτερική ασφάλεια της Χαμάς διαθέτει κέντρο διοίκησης εντός του νοσοκομείου Σίφα, από το οποίο κατευθύνει ρουκέτες στο Ισραήλ και αποθηκεύει όπλα.

Η Χαμάς αρνήθηκε τους ισχυρισμούς του Ισραήλ.

Μέλος του πολιτικού γραφείου της Χαμάς ανέφερε ότι «τα ψέματα αυτά αποτελούν πρελούδιο μιας νέας σφαγής κατά του λαού μας, μεγαλύτερης από αυτήν στο νοσοκομείο Αλ-Αχλί».

Ρουκέτα έπεσε στην Αίγυπτο

Εν τω μεταξύ, πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή στην Τάμπα, αιγυπτιακή πόλη στα σύνορα με το Ισραήλ, εξαιτίας ρουκέτας, με φόντο τον πόλεμο που διεξάγει από την 7η Οκτωβρίου ο ισραηλινός στρατός με το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, ανέφεραν ΜΜΕ και αυτόπτες μάρτυρες.

Η Τάμπα, αντίκρυ στην Εϊλάτ, είναι τουριστικός προορισμός. Απέχει πάνω από 350 χιλιόμετρα από τη Λωρίδα της Γάζας.

«Στο πλαίσιο της τρέχουσας κλιμάκωσης στη Γάζα, ρουκέτα έπεσε στην Τάμπα, προκαλώντας πέντε τραυματισμούς και υλικές ζημιές σε πολυκατοικία», μετέδωσε το αιγυπτιακό τηλεοπτικό Αλ Καχέρα, που γενικά θεωρείται πως έχει πηγές στην αιγυπτιακή υπηρεσία πληροφοριών.

Αυτόπτες μάρτυρες επιβεβαίωσαν στο Γαλλικό Πρακτορείο και στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς πως ρουκέτα έπληξε την πόλη, στην Ερυθρά Θάλασσα, στο βορειοανατολικό άκρο της χερσονήσου του Σινά, όπου λειτουργεί συνοριακή διέλευση προς το Ισραήλ.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως είναι «ενήμερος» για «συμβάν ασφαλείας» στην Τάμπα, «εκτός των συνόρων μας».

Οι ΗΠΑ έπληξαν ιρανικούς στόχους στη Συρία

Και ενώ μαίνεται ο πόλεμος του Ισραήλ κατά της Χαμάς, οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ διεξήγαγαν χθες Πέμπτη πλήγματα εναντίον δύο εγκαταστάσεων στην ανατολική Συρία που χρησιμοποιούν οι Φρουροί της Επανάστασης, επίλεκτο σώμα του στρατού του Ιράν και «οργανώσεις συνδεόμενες με αυτούς», ανακοίνωσε ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Λόιντ Όστιν.

Τα «πλήγματα ακριβείας», σε «νόμιμη άμυνα», αποτελούν «απάντηση στη σειρά συνεχιζόμενων και στην πλειονότητά τους αποτυχημένων επιθέσεων εναντίον αμερικανικού (σ.σ. στρατιωτικού) προσωπικού στο Ιράκ και στη Συρία από παραστρατιωτικές οργανώσεις υποστηριζόμενες από το Ιράν» μετά τη 17η Οκτωβρίου, πρόσθεσε ο υπουργός, διευκρινίζοντας πως έγιναν κατά διαταγή του προέδρου Τζο Μπάιντεν.

Αμερικανός αξιωματούχος σημείωσε πως τα πλήγματα στη Συρία δεν έγιναν σε συντονισμό με το Ισραήλ.

ΟΗΕ: Μόλις 62 φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια εισήλθαν το τελευταίο τετραήμερο στη Λωρίδα της Γάζας

Σε ό,τι αφορά την ανθρωπιστική βοήθεια, σύμφωνα με το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA) του ΟΗΕ, μόλις 62 φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια για τον πληθυσμό της Λωρίδας της Γάζας εισήλθαν το τελευταίο τετραήμερο από τη Ράφα, όταν πριν από την έναρξη των επιθέσεων του ισραηλινού στρατού ο μέσος όρος ήταν 500 φορτηγά ημερησίως.

Τα τελευταία φορτία τροφίμων, νερού και ιατρικών προμηθειών που έφθασαν από την Αίγυπτο έχουν ήδη διανεμηθεί σε νοσοκομεία και εκτοπισμένους στον παλαιστινιακό θύλακα, ο οποίος πολιορκείται από τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις.

«Τα καύσιμα που χρειάζονται απεγνωσμένα για τη λειτουργία γεννητριών εξακολουθούν να απαγορεύονται από τις ισραηλινές αρχές», αναφέρει η υπηρεσία του ΟΗΕ. «Ως αποτέλεσμα, το Γραφείο Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή (UNRWA) έχει εξαντλήσει τα αποθέματα καυσίμων του και άρχισε να περιορίζει σημαντικά τις δραστηριότητές του».

Η συντονίστρια του ΟΗΕ για τις ανθρωπιστικές υποθέσεις στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, η Λιν Χέιστινγκς, εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρει ότι οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) εξακολουθούν να προειδοποιούν τους αμάχους στην πόλη της Γάζας ότι κινδυνεύουν όσοι παραμείνουν στα σπίτια τους. Ωστόσο, η Χέιστινγκς επισημαίνει ότι οι κάτοικοι της Γάζας δεν μπορούν να εκκενώσουν την πόλη, αφού είτε δεν έχουν πού να πάνε είτε αδυνατούν να μετακινηθούν.

«Όταν οι ανθρωπιστικοί διάδρομοι βομβαρδίζονται, όταν άμαχοι στον βορρά αλλά και στον νότο εγκλωβίζονται σε εχθροπραξίες, όταν δεν έχουν τα ουσιώδη για την επιβίωσή τους, όταν δεν υπάρχουν διαβεβαιώσεις για την επιστροφή τους, στους ανθρώπους αυτούς δεν απομένει τίποτε άλλο πέρα από ανέφικτες επιλογές», είπε η Χέιστινγκς. «Κανένα μέρος δεν είναι ασφαλές στη Γάζα», τόνισε.

Υπενθύμισε πως «η διεξαγωγή ένοπλων συγκρούσεων οπουδήποτε στον κόσμο υπόκειται στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο. Αυτό σημαίνει πως οι άμαχοι πρέπει να προστατεύονται και να διαθέτουν τα ουσιώδη για την επιβίωσή τους όπου κι αν βρίσκονται» και να έχουν τη δυνατότητα επιλογής: να μετακινηθούν ή να παραμείνουν. «Αυτό σημαίνει επίσης πως οι όμηροι -όλοι οι όμηροι- πρέπει να απελευθερωθούν αμέσως και άνευ όρων», υπογράμμισε.

Σύμφωνα με το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ, περίπου 1,4 εκατ. από τους περίπου 2 εκατ. Παλαιστινίους που βρίσκονται στη Γάζα είναι εκτοπισμένοι και 629.000 φιλοξενούνται σε καταφύγια της UNRWA. Ο αριθμός των εκτοπισμένων ανά καταφύγιο είναι σχεδόν τριπλάσιος του προβλεπόμενου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Haaretz, Al Jazeera, Financial Times