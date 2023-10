Ν. Υόρκη: Χιλιάδες διαδηλωτές ενάντια στους βομβαρδισμούς του Ισραήλ

Χιλιάδες αντιπολεμικοί διαδηλωτές κατέβηκαν το Σάββατο, στους δρόμους του Μπρούκλιν, στη Νέα Υόρκη, στις ΗΠΑ, για να διαμαρτυρηθούν για τους βομβαρδισμούς του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας.

Το Μπρούκλιν, η μεγαλύτερη συνοικία της Νέας Υόρκης, όπου ζουν 1,6 ως 2 εκατομμύρια εβραίοι και εκατοντάδες χιλιάδες μουσουλμάνοι, συγκλονίζεται εδώ και τρεις εβδομάδες από διαδηλώσεις, συγκεντρώσεις και ολονυχτίες υπέρ των Παλαιστινίων ή υπέρ του Ισραήλ.

Μαζική καθιστική διαμαρτυρία κατά του πολέμου που διεξάγει το Ισραήλ εναντίον της Χαμάς στη Γάζα διοργανώθηκε και από εβραϊκή οργάνωση της Νέας Υόρκης την Παρασκευή στον σταθμό Γκραντ Σέντραλ του Μανχάταν και εκατοντάδες άνθρωποι συνελήφθησαν από την αστυνομία κατά τη διάλυσή της.

Χθες, Σάββατο, οργανώσεις είχαν καλέσει "να πλημμυρίσει το Μπρούκλιν" από ανθρωποθάλασσα για να "ζητήσει σαφώς την απελευθέρωση στη διάρκεια της ζωής μας όλων των Παλαιστινίων" που ζουν "υπό κατοχή για 75 χρόνια", δήλωσε ένας από τους διαδηλωτές, ο 21χρονος Αμπντάλα Ακλ.

Η Νερντίν Κισουάνι, διοργανώτρια της διαδήλωσης, έβαλε στο στόχαστρο τους Αμερικανούς "πολιτικούς", η κυβέρνηση των οποίων υποστηρίζει σθεναρά το συμμαχικό Ισραήλ, όπως "ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης Έρικ Άνταμς και η κυβερνήτης της πολιτείας της Νέας Υόρκης Κάθι Χόκουλ, οι οποίοι έχουν και οι δύο δεσμευτεί για άνευ όρων υποστήριξη" του εβραϊκού κράτους.

Ο Άνταμς --δήμαρχος πόλης σχεδόν 9 εκατομμυρίων κατοίκων, όπου ζει η μεγαλύτερη εβραϊκή κοινότητα στον κόσμο μετά το Ισραήλ-- έχει επανειλημμένως βεβαιώσει σε φιλοϊσραηλινές διαδηλώσεις ότι "η μάχη" του Ισραήλ είναι επίσης και μάχη της Νέας Υόρκης.

Massive protest in Brooklyn, New York for Palestine right now#FreePalestine #CeaseFireInGaza #StopGenocide pic.twitter.com/9llPmdROmZ