Ο Μπλίνκεν συναντά τον Νετανιάχου καθώς οι συγκρούσεις στη Γάζα συνεχίζονται

Συνομιλίες με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Αντονι Μπλίνκεν, στο Τελ Αβίβ. Την ίδια ώρα, τα ισραηλινά στρατεύματα περικύκλωσαν την πόλη της Γάζας και πραγματοποίησαν έντονους αεροπορικούς βομβαρδισμούς.

Οπως σημειώνει το Bloomberg, το Ισραήλ επανέλαβε ότι δεν υπάρχει κατάπαυση του πυρός με τη Χαμάς μετά τις εκκλήσεις των ΗΠΑ για παύση ώστε να επιτραπεί η απελευθέρωση των ομήρων στη Γάζα. Ο Μπλίνκεν είπε πριν από την άφιξή του, ότι η Ουάσιγκτον είναι «αποφασισμένη να αποτρέψει οποιαδήποτε κλιμάκωση».

Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ με έδρα τον Λίβανο, Χασάν Νασράλα, πρόκειται να μιλήσει αργότερα σήμερα, καθώς εξακολουθούν να υπάρχουν ανησυχίες για πιθανή διάχυση του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Η Χεζμπολάχ που υποστηρίζεται από το Ιράν και οι ισραηλινές δυνάμεις ανταλλάσσουν όλο και περισσότερα πυρά.

Σε δηλώσεις σε δημοσιογράφους πριν αναχωρήσει από την Ουάσιγκτον, ο Μπλίνκεν είπε ότι οι συναντήσεις του με Ισραηλινούς αξιωματούχους θα επικεντρωθούν στην εκστρατεία κατά της Χαμάς, στις συνεχείς προσπάθειες για αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα και στην απομάκρυνση των Αμερικανών πολιτών από το έδαφος. Ενώ τα τρέχοντα γεγονότα είναι το κύριο επίκεντρο, ο Μπλίνκεν είπε ότι «πρέπει να κάνουμε συζητήσεις τώρα για το πώς μπορούμε να θέσουμε καλύτερα τις προϋποθέσεις για μια διαρκή, βιώσιμη ειρήνη».

Prime Minister Benjamin Netanyahu and US Secretary of State Antony Blinken are meeting for the third time since the outbreak of the war, at the Kirya in Tel Aviv. They met privately and are now holding an expanded meeting together with the War Cabinet. pic.twitter.com/Y3A3lPj24I