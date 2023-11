Κατέλαβαν το κοινοβούλιο της Γάζας οι Ισραηλινοί

Εικόνα που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει στρατεύματα της Ταξιαρχίας Golani του ισραηλινού στρατού μέσα στο κτίριο του κοινοβουλίου της Γάζας, αφού το κατέλαβαν.

Το κτίριο του Παλαιστινιακού Νομοθετικού Συμβουλίου στη Γάζα έχει στεγάσει μόνο τους βουλευτές της Χαμάς, μετά την κατάληψη της Λωρίδας από την τρομοκρατική ομάδα το 2007.

Ο υπουργός Άμυνας Γιοάβ Γκαλάντ δήλωσε ότι η Χαμάς έχει χάσει τον έλεγχο της Λωρίδας της Γάζας, καθώς οι δυνάμεις του ισραηλινού στρατού (IDF) προελαύνουν για την πλήρη κατάληψη της πόλης της Γάζας.

Soldiers from the 1st "Golani" Brigade of the Israel Defense Force have Captured and raised the Israeli Flag in the Hamas Parliamentary Building in Gaza City. pic.twitter.com/VhVLzu2XNr