Μπάιντεν: Η Παλαιστινιακή Αρχή πρέπει να αναλάβει τη διακυβέρνηση της Γάζας

Η Παλαιστινιακή Αρχή θα πρέπει, εν τέλει, να αναλάβει την διακυβέρνηση της Λωρίδας της Γάζας και της Δυτικής Οχθης μετά τον πόλεμο ανάμεσα στο Ισραήλ και την Χαμάς, γράφει ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν σε άρθρο γνώμης που δημοσιεύεται στην Washington Post.

«Καθώς αγωνιζόμαστε για την ειρήνη, η Γάζα και η Δυτική Οχθη θα πρέπει να επανενωθούν υπό μία κοινή κυβερνητική δομή και τελικά υπό μία ανασυγκροτημένη Παλαιστινιακή Αρχή, ενώ όλοι εργαζόμαστε προς την λύση των δύο κρατών», γράφει.

«Δεν πρέπει να υπάρξει αναγκαστικός εκτοπισμός των Παλαιστινίων από την Γάζα, ούτε νέα κατοχή, ούτε πολιορκία ή αποκλεισμός, ούτε εδαφική μείωση».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ απαντά με το άρθρο του στο ερώτημα ποιο η Ουάσινγκτον θέλει να είναι το μέλλον της Λωρίδας της Γάζας μετά τον πόλεμο, καθώς και στις δηλώσεις του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου σύμφωνα με τις οποίες το Ισραήλ πρέπει να διατηρήσει «συνολική στρατιωτική ευθύνη» στην Γάζα «για το ορατό μέλλον».

Ο Τζο Μπάιντεν προειδοποιεί ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να εκδώσουν απαγορεύσεις εισόδου κατά των «εξτρεμιστών» που επιτίθενται κατά πολιτών στην Δυτική Οχθη, αναφερόμενος στην βία που ασκούν οι ισραηλινοί έποικοι κατά των Παλαιστινίων που ζουν στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη, βία που έχει εκτοξευθεί μετά τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου κατά του Ισραήλ.

«Εχω δηλώσει με έμφαση στην ισραηλινή ηγεσία ότι η εξτρεμιστική βία κατά των Παλαιστινίων στην Δυτική Όχθη πρέπει να σταματήσει και εκείνοι που διαπράττουν τις βιαιότητες πρέπει να λογοδοτήσουν», γράφει ο αμερικανός πρόεδρος.

Εκατοντάδες άνθρωποι εγκατέλειψαν σήμερα το μεγαλύτερο νοσοκομείο της Γάζας, αλ Σίφα, σύμφωνα με δημοσιογράφο του AFP, ενώ το υπουργείο Υγείας της Χαμάς διευκρίνισε ότι "120 τραυματίες" και πρόωρα βρέφη εξακολουθούν να βρίσκονται μέσα στο νοσοκομείο διότι δεν ήταν δυνατή η απομάκρυνσή τους.

Υπεύθυνοι του αλ Σίφα είχαν δηλώσει προηγουμένως ότι δεν είχε καταστεί δυνατό να απομακρυνθούν 450 ασθενείς και τραυματίες.

Γιατροί παραμένουν στο αλ Σίφα για να φροντίζουν ασθενείς, διευκρίνισαν.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι δεν έδωσε καμία εντολή με τελεσίγραφο εκκένωσης του νοσοκομείου, αλλά ότι "ανταποκρίθηκε σε αίτημα" του διευθυντή του νοσοκομείου.

Την ίδια ώρα ο Imad Zaqout από το Al Jazeera λέει ότι περίπου 200 άνθρωποι σκοτώθηκαν στον ισραηλινό βομβαρδισμό του σχολείου al-Fakhoora στη βόρεια Γάζα που λειτουργούσε ως καταφύγιο του ΟΗΕ.

Η Χαμάς κάνει λόγο για τουλάχιστον 80 νεκρούς.

Την είδηση επιβεβαίωσε και ο υπεύθυνος της Παλαιστινιακής Υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNRWA) Φιλίπ Λαζαρίνι ο οποίος ανέφερε σήμερα ότι έλαβε “φρικιαστικές” φωτογραφίες και τηλεοπτικά πλάνα πολλών ανθρώπων που σκοτώθηκαν και τραυματίστηκαν από επίθεση σε σχολείο της UNRWA που βρίσκεται βορείως της Γάζας.

Βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν δεκάδες σορούς να κείτονται στους χώρους του σχολείου.

Από νωρίς το πρωί μεταδίδεται ότι ο ισραηλινός στρατός έδωσε σήμερα κατά την τέταρτη συνεχόμενη ημέρα της εφόδου του στο νοσοκομείο αλ Σίφα στη Γάζα εντολή από μεγάφωνα για την εκκένωσή του "σε μια ώρα", ανέφερε δημοσιογράφος του AFP που βρίσκεται εκεί.

Επικρατεί πανικός στο νοσοκομείο. Η ανησυχία είναι μεγάλη για τους ασθενείς, το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό και τους εκτοπισμένους που βρίσκονται εκεί. Όπως μεταδίδει το Al Jazeera, όσοι βρίσκονται στο νοσοκομείο, θεωρούν ότι αυτή η απόφαση, αυτή η εντολή είναι μια αδύνατη απόφαση να ληφθεί, επειδή δεν έχουν ασθενοφόρα που να λειτουργούν για να μεταφέρουν αυτόν τον μεγάλο αριθμό ασθενών προς το νότο.

Αναφέρουν ότι ο ισραηλινός στρατός δεν τους παρείχε καμία άλλη λύση, κανένα μέσο μεταφοράς, κανένα καύσιμο για τα ασθενοφόρα ή για κανένα αυτοκίνητο για να μεταφέρουν αυτούς τους ασθενείς, τα πρόωρα μωρά, τις εκτοπισμένες οικογένειες στο νότο, όπως διατάχθηκαν να κάνουν.

Το Ισραήλ δηλώνει ότι η Χαμάς που βρίσκεται στην εξουσία στη Γάζα χρησιμοποιεί το νοσοκομείο ως στρατιωτική βάση. Ο δημοσιογράφος του AFP που βρίσκεται εκεί άκουσε το μήνυμα στα αραβικά να μεταδίδεται από μεγάφωνα νωρίς σήμερα το πρωί.

Ο ισραηλινός στρατός επικοινώνησε επίσης τηλεφωνικώς με τον διευθυντή του νοσοκομείου Μοχάμεντ Αμπού Σαλμίγια για να του ζητήσει "την απομάκρυνση των ασθενών, των τραυματιών, των εκτοπισμένων και του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού και όλοι αυτοί να πάνε με τα πόδια προς την ακτή" που βρίσκεται κοντά στο νοσοκομείο, στο δυτικό τμήμα της Πόλης της Γάζας, σε μια ώρα, όπως δήλωσε ο ίδιος στο AFP.

Εδώ και μέρες Ισραηλινοί στρατιώτες μπαίνουν στις υπηρεσίες του αλ Σίφα για να ανακρίνουν ανθρώπους στο εσωτερικό του, και κάνουν έρευνες "σε κάθε κτίριο", σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, στο νοσηλευτικό αυτό συγκρότημα, που είναι το μεγαλύτερο της Λωρίδας της Γάζας.

Ο διευθυντής του νοσοκομείου είχε ήδη αρνηθεί αυτήν την εβδομάδα προηγούμενη εντολή εκκένωσης που είχε λάβει τηλεφωνικώς, επικαλούμενος κυρίως την περιπλοκότητα μιας τέτοιας επιχείρησης.

Εδώ και μέρες το νοσοκομείο δεν έχει ηλεκτρικό ρεύμα και οι επικεφαλής υπηρεσιών του αναφέρουν ότι δεκάδες ασθενείς έχουν πεθάνει "επειδή ζωτικής σημασίας ιατρικός εξοπλισμός έχει σταματήσει να λειτουργεί λόγω της διακοπής της ηλεκτροδότησης".

Τα περισσότερα νοσοκομεία της Γάζας δεν έχουν πλέον καύσιμα για να τροφοδοτήσουν τις γεννήτριε.

Χθες, το ισραηλινό πολεμικό υπουργικό συμβούλιο ενέκρινε την καθημερινή είσοδο στη Λωρίδα της Γάζας δύο βυτιοφόρων με καύσιμα.

Η νέα προειδοποίηση προς τους Παλαιστίνιους στην πόλη Χαν Γιουνές στο νότιο τμήμα του πυρός να απομακρυνθούν και να πλησιάσουν την ανθρωπιστική βοήθεια,πρόκειται για μία ακόμη ένδειξη ότι ο ισραηλινός στρατός σχεδιάζει να επιτεθεί στη Χαμάς στη νότια Γάζα αφού υποτάξει τον βορρά, σχολιάζει το Reuters.

