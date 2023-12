Στο χείλος της ύφεσης η Βρετανία, έπεσε 0,1% το ΑΕΠ 3ου τριήνου

Στο χείλος της ύφεσης βρίσκεται η βρετανική οικονομία, καθώς νέα στοιχεία δείχνουν ότι το ΑΕΠ συρρικνώθηκε το τρίτο τρίμηνο του έτους.

Η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία αναθεώρησε προς τα κάτω την εκτίμησή της για την οικονομία τον Ιούλιο-Σεπτέμβριο.

Τώρα εκτιμά ότι το βρετανικό ΑΕΠ μειώθηκε κατά 0,1% το τρίτο τρίμηνο του 2023, από την προηγούμενη εκτίμηση για μηδενική ανάπτυξη.

Η υποβάθμιση οφείλεται στο γεγονός ότι ο τομέας των υπηρεσιών εκτιμάται τώρα ότι έχει υποχωρήσει κατά 0,2% το τρίτο τρίμηνο του 2023, όταν η αρχική εκτίμηση ήταν για πτώση 0,1%.

Το Εθνική Στατιστική Υπηρεσία αναφέρει:

Σημειώθηκε πτώση 0,2% στον τομέα των υπηρεσιών το τελευταίο τρίμηνο, η οποία αντιστάθμισε αύξηση 0,4% στην παραγωγή κατασκευών και αύξηση 0,1% στον τομέα βιομηχανικής παραγωγής.

Επιπλέον, σημειώθηκε πτώση 0,5% στις πραγματικές δαπάνες των νοικοκυριών το 3ο τρίμηνο του 2023, αναθεωρημένη προς τα κάτω από την πρώτη εκτίμηση πτώσης 0,4%.

Σε ένα άλλο πλήγμα, το ΑΕΠ εκτιμάται τώρα ότι δεν παρουσίασε αύξηση το δεύτερο τρίμηνο, είναι στο 0%, αναθεωρημένο προς τα κάτω από την προηγούμενη εκτίμηση για αύξηση +0,2%, με την οικονομία να βαδίζει προς την ύφεση εάν τα στοιχεία 4ου τριμήνου δείξουν αρνητική πορεία του ΑΕΠ.

