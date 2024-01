Ζαλούζνι: Καταρρίψαμε 10 ρωσικούς υπερηχητικούς πυραύλους Kinjal

Η Ουκρανία υποστηρίζει ότι κατέρριψε και τους δέκα ρωσικούς πυραύλους Kinjal που εκτοξεύτηκαν σήμερα εναντίον της, γεγονός που αποτελεί «ρεκόρ», με τη βοήθεια του αμερικανικού αντιαεροπορικού συστήματος Patriot, μολονότι αυτά τα υπερηχητικά βλήματα είχαν παρουσιαστεί ως «ανίκητα» από τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Σήμερα, η πολεμική αεροπορία (…) κατέρριψε δέκα πυραύλους Kinjal Kh-47M2 με τη βοήθεια του συστήματος Patriot. Αυτό είναι ρεκόρ», ανέφερε με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter) ο αρχηγός του ουκρανικού στρατού Βαλέρι Ζαλούζνι. «Αν οι πύραυλοι είχαν πετύχει τους στόχους τους, οι συνέπειες θα ήταν καταστροφικές», πρόσθεσε.

Καθώς έχουν ενταθεί οι ρωσικές αεροπορικές επιθέσεις τις τελευταίες ημέρες η Ουκρανία «χρειάζεται περισσότερα συστήματα» αντιαεροπορικής άμυνας και «βλήματα για αυτά», πρόσθεσε ο Ζαλούζνι. «Δεν έχουμε κανέναν λόγο να πιστεύουμε ότι ο εχθρός θα σταματήσει εδώ», πρόσθεσε.

