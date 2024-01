ΗΠΑ: Μεγάλη πτώση στις αιτήσεις για επίδομα ανεργίας

Ο αριθμός των Αμερικανών που υπέβαλαν αίτηση για επίδομα ανεργίας σημείωσε πολύ μεγαλύτερη πτώση από αυτήν που ανέμεναν οι αναλυτές την προηγούμενη εβδομάδα.

Ειδικότερα, οι αιτήσεις για επίδομα ανεργίας βούτηξαν στις 202.000 την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 30 Δεκεμβρίου από 220.000 μια εβδομάδα νωρίτερα.

Οι αναλυτές προέβλεπαν πτώση στις 216.000.

Ο μέσος όρος των αιτήσεων τις τέσσερις τελευταίες εβδομάδες, μια λιγότερο ευμετάβλητη μέτρηση, υποχώρησε στις 207.750 από 212.500 μια εβδομάδα νωρίτερα.

📊 Latest ADP report: US private businesses hired 164K workers in Dec '23, surpassing expectations and outpacing Nov's 101K. https://t.co/GgKNQEljjo

🚀 Leisure & hospitality took the lead with 59K jobs, followed by construction (24K) and financial activities (18K). Job losses… pic.twitter.com/Ofs8HWACL8