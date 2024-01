Σνάμπελ (ΕΚΤ): Νωρίς να μιλάμε για μειώσεις επιτοκίων

Οι προοπτικές της οικονομίας της ευρωζώνης είναι υποτονικές, δήλωσε το μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Ίζαμπελ Σνάμπελ, προσθέτοντας ότι είναι πολύ νωρίς να γίνει συζήτηση για μειώσεις επιτοκίων.

«Υπάρχουν ενδείξεις ότι οι δείκτες του οικονομικού κλίματος έχουν φτάσει στο κατώτατο σημείο, αλλά οι βραχυπρόθεσμες οικονομικές προοπτικές παραμένουν αδύναμες σύμφωνα με τις προβλέψεις μας» τόνισε η Σνάμπελ στο X.

Η ΕΚΤ έχει διατηρήσει τα επιτόκια σταθερά καθώς αξιολογεί τον αντίκτυπο της σύσφιξης της νομισματικής πολιτικής στην οικονομία. Το ΑΕΠ της ευρωζώνης πιθανότατα συνέχισε να συρρικνώνεται στα τέλη του περασμένου έτους, προκαλώντας μια ρηχή ύφεση, δήλωσε νωρίτερα σήμερα ο αντιπρόεδρος της ΕΚΤ Λουίς ντε Γκίντος.

Εν τω μεταξύ, ο πληθωρισμός επιβραδύνθηκε δραματικά, φθάνοντας στο 2,4% πριν σημειώσει μικρή άνοδο τον Δεκέμβριο. Η υποχώρηση αναμένεται να συνεχιστεί φέτος, αν και με βραδύτερο ρυθμό από το 2023.

«Ο πληθωρισμός έχει υποχωρήσει, αλλά οι υποκείμενες πιέσεις στις τιμές παραμένουν υψηλές», είπε η Σνάμπελ. «Τα επιτόκια πρέπει να είναι επαρκώς περιοριστικά για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για να διασφαλιστεί ότι ο πληθωρισμός επιστρέφει σταθερά στο 2%. Η επιβράδυνση της οικονομίας είναι μέρος της μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής» υπογράμμισε.

Η ίδια σημείωσε ότι είναι πολύ νωρίς για να γίνεται συζήτηση για μειώσεις επιτοκίων. Οι αγορές κατανοούν ότι η πολιτική μας βασίζεται στα εισερχόμενα δεδομένα, σημείωσε, λέγοντας ότι οι γεωπολιτικές εντάσεις είναι ένα από τα μεγαλύτερα ρίσκα για τον πληθωρισμό.

«Θα κρατήσουμε τα επιτόκια σε αρκούντως περιοριστικά επίπεδα μέχρι να είμαστε σίγουροι ότι ο πληθωρισμός επιστρέφει σταθερά προς τον στόχο του 2%. Αυτό απαιταί επιπρόσθετα στοιχεία που θα επιβεβαιώσουν τη διαδικασία μείωσης του πληθωρισμού» ανέφερε.

