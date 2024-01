Πυρά αντιπολίτευσης σε Σούνακ για το χτύπημα στην Υεμένη

Η βρετανική κυβέρνηση δημοσίευσε τη νομική θέση της για να προβεί σε στρατιωτική επίθεση όπως προβλέπεται και όπως ζητούσε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Ουσιαστικά η Βρετανία υποστηρίζει ότι "η επίθεση ήταν αυτοάμυνα" ως απάντηση στις επιθέσεις που δέχονταν εμπορικά πλοία αλλά και το αντιτορπιλικό HMS Diamond που περιπολεί στην Ερυθρά Θάλασσα.

Σήμερα έχει ξεσπάσει διαμάχη σχετικά με την απόφαση του Ρίσι Σούνακ να εγκρίνει στρατιωτική δράση στη Μέση Ανατολή χωρίς προηγουμένως να ζητήσει τη γνώμη του κοινοβουλίου, μεταδίδει η ΕΡΤ.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός έδωσε το πράσινο φως στα αεροσκάφη RAF Typhoon να συμμετάσχουν στα «περιορισμένα, απαραίτητα και αναλογικά» πλήγματα σε στόχους Χούθι στην Υεμένη μαζί τις ΗΠΑ και συμμάχους.

Αν και οι βουλευτές δεν χρειάζεται να εγκρίνουν εκ των προτέρων στρατιωτική δράση από τις βρετανικές δυνάμεις, έχει γίνει σύνηθες τα τελευταία χρόνια για το κοινοβούλιο να συζητά – και να ψηφίζει – για τις επιχειρήσεις πριν αυτές πραγματοποιηθούν.

Ο Κιρ Στάρμερ είπε ότι ενημερώθηκε και στηρίζει την επίθεση στους Χούθι, αλλά ζητά ενημέρωση του κοινοβουλίου από τον Ρίσι Σούνακ «το συντομότερο δυνατό».

Υπήρχαν πολλές φωνές που έκαναν εκκλήσεις για ανάκληση του κοινοβουλίου εκτάκτως σήμερα εφόσον δεν συνεδριάζει κανονικά.

Η εκπρόσωπος των Φιλελεύθερων Δημοκρατών για τις εξωτερικές υποθέσεις, Λέιλα Μόραν, δήλωσε ότι η απόφαση να μην ζητηθεί η γνώμη του κοινοβουλίου ήταν «ντροπιαστική».

Ακολουθεί σύνοψη της νομικής θέσης της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου: Η νομιμότητα της στρατιωτικής δράσης του Ηνωμένου Βασιλείου για τη στόχευση εγκαταστάσεων των Χούθι στην Υεμένη.

Παράλληλα, οργανώνονται προγραμματισμένες αντιπολεμικές διαδηλώσεις για τη Γάζα στο Λονδίνο το Σάββατο, που συμπεριλαμβάνουν πλέον στη διαμαρτυρία και την κίνηση της βρετανικής κυβέρνησης να συμμετάσχει μαζί με τις ΗΠΑ σε στρατιωτική δράση με χτυπήματα στην Υεμένη κατά των Χούθι.

Οπως αναφέρει η Συμμαχία "Stop The War":

«Οι ΗΠΑ/Βρετανία πρέπει να απαιτήσουν κατάπαυση του πυρός τώρα, να μην επιτεθούν σε άλλη χώρα της Μέσης Ανατολής. Αυτές οι αεροπορικές επιδρομές είναι μια σοβαρή και επικίνδυνη κλιμάκωση που είναι αποκλειστικά ευθύνη των δυτικών δυνάμεων».

