Χτύπησαν κατά λάθος τάνκερ με ρωσικό πετρέλαιο οι Χούθι

Το Κέντρο Επιχειρήσεων Θαλάσσιου Εμπορίου του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO) έλαβε πληροφορίες για νέα εκτόξευση πυραύλου που σημειώθηκε στην Ερυθρά Θάλασσα κοντά στις ακτές της Υεμένης, περίπου 90 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά του λιμανιού Άντεν.

Σχετικά με το νέο συμβάν, μεταδίδει το BBC, η βρετανική εταιρεία ναυτιλιακής ασφάλειας Ambrey ανακοίνωσε ότι οι Χούθι στόχευσαν κατά λάθος δεξαμενόπλοιο που μετέφερε ρωσικό πετρέλαιο, πιστεύοντας ότι επρόκειτο για σκάφος συνδεδεμένο με τη Βρετανία.

«Είναι το δεύτερο δεξαμενόπλοιο που στοχοποιήθηκε κατά λάθος από τους Χούθι ενώ μετέφερε ρωσικό πετρέλαιο», είπε η εταιρεία. Ο πύραυλος προσθαλασσώθηκε 400-500 μέτρα μακριά από το πλοίο και ακολουθήθηκε από τρία μικρά σκάφη, σύμφωνα με την UKMTO. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί ή ζημιές.

