Σε συμπληγάδες πράσινης μετάβασης και αγροτικής οργής οι Βρυξέλλες

Τα λάστιχα έκαιγαν έξω από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την περασμένη εβδομάδα, καθώς χιλιάδες οργισμένοι αγρότες από όλη την Ευρωπαϊκή Ενωση διαμαρτύρονται για τα προωθούμενα νομοθετήματα για το κλίμα και την προσαρμογή στην πράσινη μετάβαση από τις Βρυξέλλες σχετικά με την αντιπαράθεση ποιος θα πληρώσει το κόστος της προσαρμογής.

Σήμερα, η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν θα περιγράψει σε γενικές γραμμές πώς ο πρωτογενής τομέας θα πρέπει να επιταχύνει για να επιτύχει έναν διευρυμένο φιλόδοξο στόχο μείωσης εκπομπών αέριων ρύπων κατά 90% έως το 2040, ως τον καλύτερο τρόπο για την επίτευξη του στόχου της Πράσινης Συμφωνίας για επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050.

Οι νέοι στόχοι, σύμφωνα με το Bloomberg, αγγίζουν κάθε γωνιά της οικονομίας και συνεπάγονται πολιτικούς τριγμούς και κινδύνους αστάθειας ενόψει των ευρωεκλογών του Ιουνίου, καθώς τα ακροδεξιά κόμματα δείχνουν να καρπώνονται μέρος του θυμού στο πλαίσιο των έντονων ανησυχιών για το κόστος της ενεργειακής μετάβασης.

