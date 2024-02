Τον θάνατο του Αλεξέι Ναβάλνι ανακοίνωσαν οι ρωσικές αρχές

Η ρωσική σωφρονιστική υπηρεσία δήλωσε ότι ο επικριτής του Πούτιν, Αλεξέι Ναβάλνι, πέθανε. «Στις 16 Φεβρουαρίου 2024, στο σωφρονιστικό κατάστημα Νο 3, ο κατάδικος Α.Α. Ναβάλνι ένιωσε αδιαθεσία μετά από μια βόλτα, σχεδόν αμέσως έχασε τις αισθήσεις του», δήλωσε.

«Οι ιατροί του ιδρύματος έφτασαν αμέσως και κλήθηκε ιατρική ομάδα έκτακτης ανάγκης. «Έγιναν όλα τα απαραίτητα μέτρα ανάνηψης, αλλά δεν απέδωσαν θετικά αποτελέσματα. Οι γιατροί των επειγόντων περιστατικών επιβεβαίωσαν τον θάνατο του καταδικασθέντος», κατέληξε.

Ο Ναβάλνι συνελήφθη το 2021 μετά την ανάρρωσή του από μια απόπειρα δολοφονίας με δηλητήριο που έχει συνδεθεί με την υπηρεσία ασφαλείας FSB της Μόσχας.

Ο Ρώσος δικηγόρος και ακτιβιστής κατά της διαφθοράς ήταν 47 ετών και είχε γίνει η πιο ισχυρή φωνή κατά του προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, γεγονός που τον οδήγησε σε στρατόπεδο φυλακών υψίστης ασφαλείας.

Τον Δεκέμβριο, φίλοι και δικηγόροι του Ναβάλνι ανέφεραν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι είχαν χάσει κάθε επαφή μαζί του. Τρεις εβδομάδες αφότου ήταν άγνωστο το πού βρισκόταν κι αφού μεταφέρθηκε από φυλακή έξω από τη Μόσχα, εμφανίστηκε σε απομακρυσμένες φυλακές της Αρκτικής.

Οπως σημειώνει το Bloomberg, εκτός από την εξάλειψη του πιο χαρισματικού και δημοφιλούς αντιπάλου του Πούτιν, ο θάνατος του Ναβάλνι είναι βέβαιο ότι θα πυροδοτήσει περαιτέρω τις εντάσεις μεταξύ του Κρεμλίνου και της Δύσης, οι οποίες είναι ήδη στο χαμηλότερο σημείο των τελευταίων δεκαετιών, λόγω της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022.

Τον Αύγουστο του 2020, ο Ναβάλνι μετά βίας επέζησε από επίθεση με νευρικό παράγοντα, για την οποία ο ίδιος και οι δυτικές κυβερνήσεις κατηγόρησαν τις μυστικές υπηρεσίες του Πούτιν.

Αφού νοσηλεύτηκε στη Γερμανία -και παρόλο που γνώριζε ότι θα φυλακιζόταν- επέστρεψε στη Ρωσία τον Ιανουάριο του 2021 και τέθηκε αμέσως υπό κράτηση.

«Αυτό είναι το σπίτι μου», είπε ο Ναβάλνι στις τελευταίες στιγμές της ελευθερίας του, λίγο πριν οι ρωσικές αρχές τον πάρουν υπό κράτηση. «Δεν φοβάμαι τίποτα».

Ο Ναβάλνι καταδικάστηκε σε τρεις ποινές συνολικού ύψους άνω των 30 ετών. Στη φυλακή, ανέφερε επιδείνωση των προβλημάτων υγείας του, κατηγορώντας τις αρχές ότι του αρνήθηκαν την κατάλληλη ιατρική περίθαλψη.

Πριν μεταφερθεί, κρατήθηκε στη διαβόητη φυλακή IK-2, περίπου 100 χιλιόμετρα από τη Μόσχα.

Η υγεία του προκάλεσε ανησυχίες τον Αύγουστο του 2022, καθώς οι αρχές των φυλακών τον τοποθετούσαν επανειλημμένα σε κελί τιμωρίας για μικρές παραβάσεις των κανόνων. Πρόσφατα, οι σύμμαχοί του κατηγόρησαν τις αρχές ότι τον δηλητηρίαζαν σιγά σιγά, ίσως μέσω της τροφής της φυλακής, με αποτέλεσμα να χάσει γρήγορα βάρος.

Το «Navalny», μια ταινία του 2022 για τη δηλητηρίαση και τη φυλάκιση του ακτιβιστή, τιμήθηκε με το Όσκαρ καλύτερου ντοκιμαντέρ τον Μάρτιο. Η σύζυγός του, Γιούλια Ναβάλναγια, και τα δύο τους παιδιά, Darya και Zakhar, παρευρέθηκαν στην τελετή στο Λος Άντζελες και ανέβηκαν με τον σκηνοθέτη της ταινίας στη σκηνή για να παραλάβουν το βραβείο.

«Ο σύζυγός μου είναι στη φυλακή επειδή είπε την αλήθεια. Ο σύζυγός μου είναι στη φυλακή μόνο και μόνο επειδή υπερασπίζεται τη δημοκρατία», είπε η Γιούλια Ναβάλναγια. «Αλεξέι, ονειρεύομαι τη μέρα που θα είσαι ελεύθερος και η χώρα μας θα είναι ελεύθερη. Μείνε δυνατός, αγάπη μου».

Αμεσα αντέδρασε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ, που δήλωσε στο Χ ότι θεωρεί το ρωσικό καθεστώς υπεύθυνο για τον θάνατό του.

Alexei @navalny fought for the values of freedom and democracy. For his ideals, he made the ultimate sacrifice.



The EU holds the Russian regime for sole responsible for this tragic death.



I extend my deepest condolences to his family. And to those who fight for democracy around…