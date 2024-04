Προστασία των ανθρωπιστικών οργανώσεων απαιτούν οι ΗΠΑ από το Ισραήλ

Η ανθρωπιστική οργάνωση World Central Kitchen σε ανακοίνωση που εξέδωσε ζητά την άμεση έρευνα και διαλεύκανση των συνθηκών κάτω από τις οποίες οι δυνάμεις ασφαλείας του Ισραήλ σκότωσαν τα επτά μέλη της ομάδας την περασμένη Δευτέρα.

«Μια ανεξάρτητη έρευνα είναι ο μόνος τρόπος για να διαπιστωθεί η αλήθεια, τι συνέβη, να διασφαλιστεί η διαφάνεια και να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου χαρακτήρισε την επίθεση ως ακούσια και «τραγική» και υποσχέθηκε τη διεξαγωγή ανεξάρτητης έρευνας.

Σε αυτή την υπόσχεση αναφέρθηκε και ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Μάθιου Μίλερ καλώντας την ισραηλινή κυβέρνηση να υλοποιήσει τις εξαγγελίες της:

«Οι Ισραηλινοί μας είπαν και το δήλωσαν δημοσίως ότι σκοπεύουν να διεξάγουν γρήγορα έρευνα. Θέλουμε να τη δούμε να ολοκληρώνεται το συντομότερο δυνατόν και να δούμε να εφαρμόζουν όλα εκείνα τα μέτρα που θα αποτρέψουν να ξανασυμβεί κάτι τέτοιο στο μέλλον».

BREAKING: One paramedic was just killed and four others injured after being targeted by an Israeli attack while trying to save lives in the town of Beit Hanoun, northern Gaza. pic.twitter.com/MEWy2TXyHf