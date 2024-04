Πώς κατέρριψαν πυραύλους και drones οι Ισραηλινοί-Video

Σύμφωνα με IDF, η επίθεση του Ιράν περιελάμβανε 170 μη επανδρωμένα αεροσκάφη, 30 πυραύλους κρουζ και 120 βαλλιστικούς πυραύλους — το 99% των οποίων αναχαιτίστηκε από την αεράμυνα. Μάλιστα ο στρατός έδωσε και στη δημοσιότητα σχετικό βίντεο.

Όλα τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη και οι πύραυλοι κρουζ καταρρίφθηκαν εκτός του εναέριου χώρου της χώρας από την ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία και τους συμμάχους της, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ιορδανίας, της Γαλλίας και άλλων, σύμφωνα με τον ανώτατο εκπρόσωπο του IDF, Αντιναύαρχο Daniel Hagari.

O IDF είπε ότι το σύστημα αεράμυνας μεγάλου βεληνεκούς Arrow κατάφερε να καταρρίψει τη «συντριπτική πλειοψηφία» των 120 βαλλιστικών πυραύλων. Το σύστημα Arrow 3 έχει σχεδιαστεί για να χτυπά βαλλιστικούς πυραύλους ενώ βρίσκονται ακόμη εκτός ατμόσφαιρας.

Τα drones είχαν χρόνο πτήσης πολλών ωρών για να φτάσουν στο Ισραήλ ενώ οι πύραυλοι κρουζ χρειάζονταν περισσότερο από μία ώρα για να φτάσουν στο στόχο τους, σύμφωνα με εκτιμήσεις αξιωματούχων άμυνας.

Οι βαλλιστικοί πύραυλοι, ωστόσο, έχουν πολύ μικρότερο χρόνο πτήσης - περίπου 10 λεπτά - και είναι πιο δύσκολο να αναχαιτιστούν. Ορισμένοι κατάφεραν να αποφύγουν την αεράμυνα του Ισραήλ νωρίς την Κυριακή.

Σε αντίθεση με τα drones και τους πυραύλους κρουζ, οι βαλλιστικοί πύραυλοι καταρρίφθηκαν πάνω από το Ισραήλ, οδηγώντας τον IDF να ενεργοποιήσει τις σειρήνες αεράμυνας.

This is what a 99% interception rate looks like. Operational footage from the Aerial Defense System protecting the Israeli airspace: pic.twitter.com/eAwcUPUDw2